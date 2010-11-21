  1. بین الملل
حماس درباره طرحهای یهودی سازی صهیونیستها هشدار داد

یکی از اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با اشاره به ویران کردن منازل فلسطینی ها از سوی صهیونیستها، نسبت به طرحهای جدید این رژیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عزت الرشق" تاکید کرد: اقدامات اسرائیل در ویرانی منازل فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی بویژه در منطقه "سلوان" و کوی "بستان" در راستای طرحهای جدید یهودی سازی و آوارگی ساکنان صورت می گیرد.

وی افزود: این اقدامات همزمان با طرح آمریکا برای توقف شهرک سازی به استثنای قدس به مدت سه ماه برای از سرگیری مذاکرات سازش صورت می پذیرد.

الرشق ادامه داد:تصمیمات قضائی رژیم صهیونیستی مقدمه ای برای ویرانی 20 هزارمنزل فلسطینی در بیت المقدس و آوارگی این تعداد از کاشانه خودشان است که به بهانه مخالفت یا ساخت غیراصولی و یا اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

وی از رهبران فتح خواست که با همه گروههای فلسطینی نشستی برای اتخاد برنامه ملی دفاع از قدس و ساکنانش و نیزمقدسات و اصول آن تشکیل دهند.

شایان ذکر است که در طرح جدید آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش به توقف شهرک سازی در بیت المقدس اشاره ای نشده است.

