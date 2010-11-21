حماس درباره طرحهای یهودی سازی صهیونیستها هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عزت الرشق" تاکید کرد: اقدامات اسرائیل در ویرانی منازل فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی بویژه در منطقه "سلوان" و کوی "بستان" در راستای طرحهای جدید یهودی سازی و آوارگی ساکنان صورت می گیرد.

وی افزود: این اقدامات همزمان با طرح آمریکا برای توقف شهرک سازی به استثنای قدس به مدت سه ماه برای از سرگیری مذاکرات سازش صورت می پذیرد.

الرشق ادامه داد:تصمیمات قضائی رژیم صهیونیستی مقدمه ای برای ویرانی 20 هزارمنزل فلسطینی در بیت المقدس و آوارگی این تعداد از کاشانه خودشان است که به بهانه مخالفت یا ساخت غیراصولی و یا اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

وی از رهبران فتح خواست که با همه گروههای فلسطینی نشستی برای اتخاد برنامه ملی دفاع از قدس و ساکنانش و نیزمقدسات و اصول آن تشکیل دهند.

شایان ذکر است که در طرح جدید آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش به توقف شهرک سازی در بیت المقدس اشاره ای نشده است.