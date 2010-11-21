دولت به مشکلات بسیجیان رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفرسبحانی شامگاه شنبه در دیدار با سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهان و معاونان این سازمان در سخنانی با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه رسیدگی به مشکلات رزمندگان و بسیجیانی که سالها در دفاع مقدس فداکاری کردند، اهتمام داشته باشد، گفت: دولت باید برای آنها بیمه درمانی خاصی ایجاد کند و به مشکلات زندگی این قشر نیز رسیدگی کند تا زندگی خوب و آرامی داشته باشند.



وی خطاب به سردار نقدی اظهار داشت: باید با رئیس جمهور صحبت کرد تا قانونی که در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است هر چه زودتر به اجرا در‌آید.



آیت الله سبحانی با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، آن را یکی از بازوان انقلاب برشمرد و تصریح کرد: انقلاب اسلامی دارای بازوان متعددی از جمله سپاه، ارتش و نیروی انتظامی است که بسیج نیز از بازوان انقلاب به حساب می‌رود.



آیت‌الله سبحانی به فتنه‌های سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این فتنه‌ها بسیجیان در صحنه حاضر بودند.



این مرجع تقلید همچنین تصریح کرد: تکریم بسیج به معنای تکریم انقلاب و اسلام است.



وی با تأکید بر تقویت بسیج در اقوام مرزی کشور اظهار داشت: بسیج باید در شهرهای مرزی کشور توسعه یابد، چرا که این امر باعث حفظ کشور از خطرات خواهد شد.



تقارن هفته بسیج با عید غدیر را باید به فال نیک گرفت



آیت الله سبحانی با تبریک فرا رسیدن عید غدیر خم، تقارت هفته بسیج با این عید بزرگ اظهار داشت: تقارن هفته بسیج با عید غدیر خم مسئله آموزنده‌ای است.



وی گفت: در علم نجوم مسئله‌ای به نام تقارن وجود دارد که بر خورد دو ستاره با یکدیگر را گویند که این موضوع را به فال نیک می‌گیرند.



این مرجع تقلید افزود: هفته بسیج و عید غدیر، ستاره و خورشیدی است که تقارن این دو را باید به فال نیک گرفت.



سبحانی با بیان اینکه مسئله غدیر مسئله اکمال دین است خاطرنشان کرد: تکمیل کردن دین به این معنا نیست که پیامبر اکرم‌(ص) فروع دین را تکمیل کرده باشد.



آیت الله سبحانی اظهار داشت: پیامبر اکرم‌(ص) در مدت 13 سالی که در مکه زندگی کرد در این مدت مجال و فرصت تبلیغ و تعلیم را نداشت و اگر کاری هم در این زمینه صورت می‌گرفت به صورت مخفی بود.



وی در ادامه با اشاره به زندگی 10 ساله پیامبر اکرم (ص) در مدینه گفت: ایشان در این مدت مشاغل فراوانی بر عهده داشتند که اجازه مطرح کردن و پرداختن به فروعات دین را به او نمی‌داند.



این مرجع تقلید افزود: پیامبر اکرم‌(ص) باید در این شرایط هم در جنگ شرکت می‌کرد و هم نیرو‌ها را برای جنگ‌های پیش رو سامان می‌داد که آن حضرت در طی این سال‌ها در 27 جنگ شرکت و 55 سپاه را به راه انداخت.



وی ابراز داشت: پیامبر اکرم (ص) از طرف دیگر باید به تفسیر قرآن می‌پرداخت و با قوم یهود و نصارای لجوج مدینه نیز مناظره می‌کرد.



روز غدیر خم روز عید اکبر است



آیت الله سبحانی با بیان اینکه پیامبر‌(ص) به کارهای دیگری از جمله برقراری قرار داد با قبایل محتلف نیز مشغول بود افزود: ایشان گرفتاری‌های زیادی با برخی از گروه‌ها از جمله منافقین داشتند که در نتیجه در این مدت تنها توانست اصول دین را به جامعه و مسلمانان معرفی کند، اما برای تبیین آن فرصتی نداشت.



وی با اشاره به اینکه پیامبر‌(ص) اسلام را بنا نهاد که باید در ادامه معمار دیگری از این بنا محافظت کند خاطر نشان کرد: روز غدیر خم روز عید اکبر است و اکمال دین نیز به معنای معمار و انسان لایقی است که همانند پیامبراکرم‌(ص) بتواند دین اسلام را از انحرافات مصون بدارد.