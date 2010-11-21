آتش در پارکهای ملی؛ بلایی به دامان گونه های منحصر به فرد

رمضانعلی قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان به تلاشهای نیروهای امدادی و محیط زیست برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان اشاره کرد و گفت: اثرات این حادثه از آن جهت زیانبارتر است که پارک ملی ذخیره گاه گونه های ارزشمند و منحصربفرد در جهان است.

وی اظهار داشت: اولین اثر و پیامد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده از جمله پارک ملی آن است که موجب تخریب زیستگاهها و ایجاد محدودیت برای حیات وحش می شود.

وی خاطرنشان کرد: هر چند در مواقع بروز آتش سوزی گونه های جانوری و حیات وحش بزرگ اندام به مناطق دیگر جابجا می شوند ولی این حادثه به گونه های خاک زی و کوچک آسیب می زند.

قائمی بیان داشت: حساسیت مناطق حفاظت شده و پارک ملی به دلیل وجود ذخایر ارزشمند جانوری، گیاهی و زیستی بیش از سایر مناطق است و بروز آتش سوزی در این مناطق خسارتهای زیانباری دارد.

این محقق و پژوهشگر گلستانی عنوان کرد: بیش از 50 سال برای پارک ملی گلستان به عنوان ذخیره گاه ارزشمند تلاش شده است و باید از بروز برخی آسیبها نظیر آتش سوزی در آن جلوگیری شود.

آتش سوزی جنگل گلستان سابقه دار است

وی یادآور شد: هر چند علت بروز آتش سوزیها ممکن است سهوی و یا عمدی باشد ولی به دلیل اینکه این بروز این حادثه در منطقه دارای سابقه است باید تدابیر ویژه تری برای پیشگیری از اینگونه حوادث اتخاذ شود.

این کارشناس ارشد محیط زیست یادآور شد: اولین کاری که نهادهای مسئول باید انجام دهند این است که امکانات اطفای حریق در مناطق جنگلی از جمله پارک ملی گلستان را مجهز و مدرن تر کنند.

تجهیز امکانات اطفای حریق ضروری است

وی افزود: امکانات هوایی و زمینی پیشرفته اطفای حریق نظیر تامین بالگرد تاحدی زیادی می تواند بروز آسیبها و خسارتها را در منطاق حفاظت شده از جمله پارک ملی کاهش دهد.

رمضانعلی قائمی اظهار داشت: آتش سوزی در جنگل های گلستان دارای سابقه بوده و باید تدابیر مورد نیاز برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی اتحاذ شود.

وی گفت: حیف است پارک ملی گلستان که به عنوان ذخیرگاه اررزشمند جانوری و گیاهی است براثر این حوادث دستخوش

آسیب شود.



آتش سوزی پارک ملی گلستان از روز چهارشنبه آغاز شد و همچمنان ادامه دارد.



بیش از 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است و تنوع زیادی این گونه پرندگان نشان دهنده زیستگاههای گوناگون در این منطقه است و از این تعداد پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و 62 گونه پرنده نیز بومی پارک ملی است و در مجموع 110 گونه پرنده در این منطقه زاد و ولد می کنند.



تاکنون 304 گونه پرنده، 68 گونه پستاندار، 9 گونه دوزیست، هزار و 704 گونه گیاهی در استان گلستان شناسایی شده است که برخی از این گونه های زیستی شامل گونه های گیاهی و جانوری تا مرز انقراض پیش رفته اند.



وجود پارک ملی گلستان در گلستان به غنای زیستی و جانوری منطقه افزوده است و این پارک، زیستگاه بسیاری از پرندگان و گنجشکان زیبا و پرتحرک آوازه خوان مانند دارکوب سیاه، بلبل، توکای باغی، انواع سهره ها، زرده پره ها، مگس گیرها، زنبور خورکها و دم سرخها است.



دوزیستان و خزندگان با پیشینه زیستی بسیار زیاد در این زیست کره وجود دارند که تاکنون آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.



براساس مطالعات میدانی انجام شده سه گونه دو زیست، 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی و گزارش شده است.



وزغ سبز، قورباغه جنگی، لاک پشت چهارچنگالی، آکامای صخره ای، مارمولک بی پا، جکوی کاسپی، مار آبی و .. از دیگر دوزیستگاه و خزندگان موجود در این پارک ملی است.



یک هشتم گونه های گیاهی، یک سوم گونه های پردندگان، بیش از نیمی از گونه های پستانداران و شمار زیادی از گونه های جانوری و وحوش کشور در این پارک ملی و بین المللی زیست و زادآوری می کنند.



علاوه بر پرندگان، آهو، پلنگ، مرال، قوچ، میش، کل و بز، گرگ و.. از جمله گونه های موجود در زیستگاههای گلستان زیست و زاد می کنند که هم اکنون به دلیل شکار بی رویه در معرض خطر هستند.



گلستان تنها به دلیل اینکه یکی از زیستگاه های حیات وحش است بلکه به خاطر حفظ بخش قابل توجهی از تنوع زیستی کشور دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.