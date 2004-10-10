مردم عراق با كالابرگ هاي مواد غذايي در انتخابات شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بخش عربي راديو آمريكايي " سوا" مسئولان دولت موقت عراق تاكيد كردند طرح برگزاري سرشماري جمعيتي پيش از انتخابات عمومي كه قراراست ژانويه (دي ماه ) برگزار شود، لغو شده است و به جاي آن راي دهندگان عراقي آراي خود را با استفاده از كوپن هاي جيره بندي به صندوق ها خواهند انداخت.



دولت موقت عراق پيش از اين اعلام كرده بود كه سرشماري جمعيتي را از 12 ماه جاري ميلادي (21 مهر) انجام خواهند داد.



مسئولان عراقي هيچ اشاره اي به علل لغو طرح سرشماري و استفاده از كالابرگ هاي جيره بندي به جاي آن براي شركت در انتخابات نكرده اند.



شايان ذكر است با وجودي كه فرصت چنداني به برگزاري انتخابات در عراق نمانده است به نظر مي رسد برخي تمايل چنداني به برگزاري آن در موعد مقرر ندارند و در اين راه افزايش حملات انتحاري و عمليات انفجاري در عراق حاكي از آن است كه يك برنامه هدفمند براي مانع تراشي در مسير برگزاري اولين انتخابات دمكراتيك تاريخ عراق طراحي و اجرا مي شود اين در حالي است كه مراجع بزرگ عراق از جمله آيت الله سيستاني برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرده اند و هرگونه توجيه و بهانه براي عدم برگزاري آن را رد كرده اند .



تاكنون برخي گروههاي عراقي شركت در انتخابات را تحريم كرده اند اما با اين حال مسئولان دولت موقت بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد دارند.



لازم به ذكر است كه در شرايط فعلي بزرگترين چالش در مقابل دولت موقت عراق براي برگزاري انتخابات تامين امنيت راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي در عراق است.