ادامه جولان آتش در پارک ملی گلستان / حریق مینودشت مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آتش سوزی پارک ملی گلستان از روز پنجشنبه و یک روز پس از آتش سوزی حوزه جنگلی شهرستان مینودشت آغاز شد، برغم تلاشهای صورت گرفته، تاکنون مهار نشده است.

اطفا نشدن این حریق در حالیست که دو دستگاه بالگرد نیز از سوی ستاد مدیریت بحران کشور برای اطفای حریق به منطقه اعزام شده است و خشکی هوا و کوهستانی بودن عملیات اطفای حریق در حوزه پارک ملی گلستان را با مشکل روبرو کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان شنبه شب در این زمینه گفت: آتش سوزی جنگلهای حوزه مینودشت در کنترل نیروهای امدادی درآمد و کنترل شده است.

رسول حسام بیان داشت: این درحالیست که آتش سوزی رخ داده در پارک ملی گلستان که از روز پنجشنبه آغاز شده برغم تلاش فراوان نیروهای امدادی و پشتیبانی دو دستگاه بالگرد هنوز مهار نشده است.

وی اظهار داشت: تلاش برای اطفای کامل این آتش سوزی همچنان ادامه دارد و نیروهای مردمی، بسیج، ارتش، هلال احمر، منابع طبیعی و ... در میدانها حضور دارند.

وی خشکی هوا، وزش باد و سخت گذر بودن منطقه را دلیل تاخیر در عملیات اطفای حریق اعلام کرد.

حسام درباره میزان خسارت آتش سوزی بیان داشت : این امر نیاز به کار کارشناسی دارد و سطح دقیق خسارتها مشخص نیست وهنوز نمی توان میزان خسارت وارده را دقیقا برآورد کرد و باید بوسیله دستگاه جی پی اس ارزیابی و مشخص شود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران گلستان درباره علت بروز آتش سوزی نیز گفت: علت بروز این حوادث در دست بررسی است.

حسام تأکید کرد: هرگونه اخبار منتشر شده در زمینه مساحت ، میزان خسارت و علت آتش سوزی از جانب ستاد مدیریت بحران استان شایعه بوده و اخبار واقعی و درست بعد از اعلام کارشناسی در اسرع وقت از طریق منابع موثق و استانداری اعلام می شود.

آتش سوزی جنگلهای گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.



همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه برای اطفای این حریق ادامه داشت.



علاوه بر این سطحی از عرصه های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور و کوهستانی جنوب این پارک دچار حریق شد که امدادگران مشغول مهار بقیه حریق هستند.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان نیز در این زمینه گفت: اطفای حریق در برخی از نقاط انجام شد و بخشی از مناطقی که اطفا نشده، تلاش برای مهار آتش ادامه دارد.

عبدالرضا دادبود خاطرنشان کرد: امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم با تلاش بی وقفه نیروهای امدادی، به پاکسازی کامل آتش در مناطق بپردازیم.

وی از طبیعت گردان و مردم خواست تا در استفاده از طبیعت به نکات ایمنی رعایت کنند و از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند.

عرصه های جنگلی گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگل های بکر خزری و هیرکانی منحصر بفرد در جهان بشمار می آید.