300 هزار کتاب در زمینه شبهات غدیر در خوزستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید موسی بلادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به حضور در دهه ولایت اظهار داشت: عید سعید غدیر از اعیاد بزرگ و با ارزش دین مبین اسلام است؛ از این رو جا دارد با تمام وجودمان جایگاه این عید بزرگ را حفظ کنیم.

وی با ارائه گزارشی از رویکرد بنیاد بین‌المللی غدیر خوزستان در دهه ولایت ابراز داشت: این بنیاد تاکنون نشست های متعددی با حضور مسئولان این استان برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن و گرامیداشت عید سعید غدیرخم برگزار کرده‌ است.



مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر خوزستان خاطر نشان کرد: هماهنگی شده که در همه ادارات استان افزون بر تزئینات ظاهری، جلسات خاصی برای کارکنان خود و خانواده‌هایشان ترتیب دهند.



بلادیان ادامه داد: برپایی جشن‌های شادی، مسابقات کتابخوانی با موضوع غدیر، دیدار با خانواده‌های سادات و شهدا، برپایی شب‌های شعر به زبان‌های عربی و فارسی، تزئین و نورافشانی شهرهای استان از جمله عنوان‌های اصلی برنامه‌های غدیر است که اغلب به صورت خودجوش برگزار می‌شوند.



رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان تصریح کرد: برپایی نمایشگاه‌های کتاب غدیر در جاهای مختلف استان با تخفیف ویژه، جزوه غدیر در سیصد هزار نسخه به همراه جزوه پاسخ به شبهات غدیریه در بین ادارات و مساجد توزیع می‌شود.



مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر خوزستان در پایان اظهارداشت: همچنین اعزام مبلغ به نقاط مختلف استان از دیگر برنامه‌های این عید بزرگ در استان خواهد بود؛ در این روز نیز زنگ غدیرخم در مدارس استان خوزستان نواخته خواهد شد.