پایگاه اطلاع رسانی هدفمندکردن یارانه ها در خوزستان راه اندازی شد

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام این خبر اظهار داشت: سایت اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان برای پاسخگویی به شبهات و سئوالات مردم، علما، روحانیون، دانشجویان، فرهنگ دوستان فعال شده و علاقمندان به پیگیری این طرح و برای اطلاع گیری از روند کار ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان می توانند به آدرس www.yaraneh-kz.ir مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین شماره پیامک 30002701 برای پاسخگویی و گرفتن پیام های مردمی و شماره 124 در بخش بازرگانی برای کنترل ارزاق و پاسخگویی به سئوالات و پیگیری شکایات مردم فعال شده است.



دبیر ستاد اطلاع رسانی هدفمند کردن یارانه ها در خوزستان تصریح کرد: توقع ما از مردم این است که به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و اقشار فعال جامعه در صورت مشاهده تخلفات و داشتن هر گونه سئوالی در خصوص این طرح با ما در ارتباط باشند و هر گونه تخلفی را با مسئولین ستاد یارانه ها در میان بگذارند.