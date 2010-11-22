66 درصد کشاورزان خوزستان از سم استفاده نمی کنند

فرامک کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: «طرح مدرسه در مزرعه» یک کلاس مشارکتی است که با حضور کارشناسان اداره های ترویج کشاورزی و کشاورزان پیشرو در مزارع برگزار و همه مراحل تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت و مبارزه با آفات برای تولید محصولات سالم و به حداقل رساندن مصرف سموم آموزش داده می شود.

کریمی افزود: طرح مدرسه در مزرعه فرهنگ رعایت بهداشت و سلامت کشاورزان را برای کاهش و به حداقل رساندن مصرف سموم ارتقا می دهد.



وی گفت: این طرح از سال 84 در مزارع کشاورزی استان اجرا شده است و اکنون 66 درصد از کشاورزان خوزستانی از سموم کشاورزی استفاده نمی کنند و برای مبارزه با آفات از مبارزه بیولوژیکی یعنی استفاده از موجودات زنده مانند زنبور و کفشدوزک استفاده می کنند .



مدیر ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان افزود: استان خوزستان در کاهش استفاده از سم برای مبارزه با آفات در کشور نیز رتبه اول را دارد و استان فارس پس از خوزستان در جایگاه دوم قرار دارد.



کریمی تصریح کرد: سالانه بیش از 11 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین های زراعی استان برداشت می شود.