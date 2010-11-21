کاهش سطح زیر کشت در اهواز به معضل تبدیل شده است

الله داد اوزن‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این کاهش عمدتا به علت کاهش اختصاص یارانه به نهاده‌ های کشاورزی ایجاد شده است، عنوان کرد: سطح قرارداد های منعقد شده در سال‌ جاری 65 هزار هکتار است که تاکنون تنها در 30 هزار هکتار آن کشت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه نهاده ‌های کشاورزی با تاخیر به اهواز وارد می‌ شود، ادامه داد: یک ‌هزار تن از نهاده ‌های مورد نیاز بخش کشاورزی اهواز باید از سوسنگرد وارد می‌ شد، اما فرماندار دشت‌ آزادگان مانع از ورود این نهاده‌ ها به اهواز شده است.



عضو شورای اداری شهرستان اهواز خاطرنشان کرد: سهمیه کود فسفات برای کشت پاییزه هفت هزار و 866 تن بود که تاکنون هفت هزار و 400 تن حواله شده و چهار هزار و 100 تن از آن رسیده است. سهمیه کود اوره نیز 20 هزار و 616 تن بوده که برای پنج هزار و 500 تن آن تاکنون حواله صادر شده و وضعیت خوبی در این زمینه نداریم، سهمیه بذر گندم 9 هزار و 700 تن بود که تاکنون پنج هزار تن رسیده و چهار هزار و 700 تن در راه است.



این مقام مسئول در جهادکشاورزی اهواز، همچنین ادامه داد: در سال جاری 36 پروژه کشاورزی در سطح شهرستان اهواز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در دست اجرا است.



به گفته اوزن‌ زاده، این میزان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص یافته است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم کشاورزان اهوازی قرارداد منعقد کرده و کشت را آغاز کرده‌ اند، افزود: با هماهنگی انجام شده با امور آب شهرستان، مقرر شد در کشت تابستانه و پائیزه مطابق با میزان سهمیه آبی که اختصاص داده می ‌شود با کشاورزان قرارداد منعقد شود.