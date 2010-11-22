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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

نخستین نرم افزار مکانیزه بانک سئوال در خوزستان رونمایی شد

نخستین نرم افزار مکانیزه بانک سئوال در خوزستان رونمایی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از رونمایی نخستین نرم افزار مکانیزه بانک سئوال در این استان خبر داد.

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اولین استان دارنده نرم افزار مکانیزه بانک سئوال است، اظهار داشت: این نرم افزار توسط مهندسان خوزستانی طراحی شده است و هم اکنون به مناسبت دهه ولایت به صورت آزمایشی فعال شد.

وی افزود: این نرم افزار برای انتخاب سئوالات آزمون به شیوه مکانیزه طراحی شده ست و جایگزین انتخاب و طراحی سئوال به شیوه دستی و سنتی است.

قلاوند ادامه داد: اساس کار این نرم افزار به این گونه است که بر اساس بودجه بندی و فرمول استاندارد آموزشی، سئوالات را به شکل تصادفی انتخاب و ارسال می کند.

وی کاهش احتمال بروز خطا در طراحی سئوالات را از جمله مزایای این نرم افزار برشمرد و عنوان کرد: این نرم افزار تحت وب، برای سه کاربر که شامل طراح سئوال، ممیز سئوال و مدیر سیستم هستند، طراحی شده است و فرد می تواند به راحتی با دسترسی به اینترنت و نیز داشتن رمز عبور و کلمه عبور که از پیش برای فرد تعریف شده اند، به این نرم افزار دسترسی یابد.
 
مدیر طرح و پروژه مذکور تصریح کرد: این نرم افزار سئوال را به شکل مکانیزه انتخاب می کند و برای امنیت بیشتر برای افراد رمز عبور و کلمه عبور تعریف شده است.

وی تصریح کرد: از این پس افراد به راحتی می توانند در آزمونهایی که به شکل الکترونیک برگزار می شوند به طور همزمان در تمام شهرهای استان شرکت کنند.

قلاوند خاطرنشان کرد: این نرم افزار علاوه بر اینکه زمان آزمون را در نظر می گیرد، نتایج آزمون را نیز بلافاصله پس از پایان آزمون نمایش می دهد و در اختیار افراد قرار می دهد.
کد مطلب 1195232

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