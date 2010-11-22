نخستین نرم افزار مکانیزه بانک سئوال در خوزستان رونمایی شد

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اولین استان دارنده نرم افزار مکانیزه بانک سئوال است، اظهار داشت: این نرم افزار توسط مهندسان خوزستانی طراحی شده است و هم اکنون به مناسبت دهه ولایت به صورت آزمایشی فعال شد.

وی افزود: این نرم افزار برای انتخاب سئوالات آزمون به شیوه مکانیزه طراحی شده ست و جایگزین انتخاب و طراحی سئوال به شیوه دستی و سنتی است.



قلاوند ادامه داد: اساس کار این نرم افزار به این گونه است که بر اساس بودجه بندی و فرمول استاندارد آموزشی، سئوالات را به شکل تصادفی انتخاب و ارسال می کند.



وی کاهش احتمال بروز خطا در طراحی سئوالات را از جمله مزایای این نرم افزار برشمرد و عنوان کرد: این نرم افزار تحت وب، برای سه کاربر که شامل طراح سئوال، ممیز سئوال و مدیر سیستم هستند، طراحی شده است و فرد می تواند به راحتی با دسترسی به اینترنت و نیز داشتن رمز عبور و کلمه عبور که از پیش برای فرد تعریف شده اند، به این نرم افزار دسترسی یابد.

مدیر طرح و پروژه مذکور تصریح کرد: این نرم افزار سئوال را به شکل مکانیزه انتخاب می کند و برای امنیت بیشتر برای افراد رمز عبور و کلمه عبور تعریف شده است.



وی تصریح کرد: از این پس افراد به راحتی می توانند در آزمونهایی که به شکل الکترونیک برگزار می شوند به طور همزمان در تمام شهرهای استان شرکت کنند.



قلاوند خاطرنشان کرد: این نرم افزار علاوه بر اینکه زمان آزمون را در نظر می گیرد، نتایج آزمون را نیز بلافاصله پس از پایان آزمون نمایش می دهد و در اختیار افراد قرار می دهد.