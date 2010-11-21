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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

شوک سوریان به کاروان ورزشی ایران/ عبدولی و نوروزی در یک قدمی طلای آسیا

شوک سوریان به کاروان ورزشی ایران/ عبدولی و نوروزی در یک قدمی طلای آسیا

دارنده پنج مدال طلای کشتی فرنگی جهان با شکست در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی فرنگی، شوک عجیبی به کاروان ایران وارد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در آغاز رقابتهای کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه ابتدا حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم برابر حریفی از کره جنوبی به پیروزی رسید. وی پس از پیروزی در دور نخست مقابل حریف کره ای، در دور دوم "چول وون وان" از کره شمالی را نیز در دوتایم با نتیجه 9 بر صفر شکست داد، تا در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی گوانگجو مقابل کوهی هاسگاوا از ژاپن قرار گیرد. 

سوریان در دیدار مرحله نیمه نهایی و در شرایطی که انتظار می رفت بتواند به دیدار فینال این دوره از بازیها راه پیدا کند برابر این حریف ژاپنی شکست خورد و از رسیدن به دیدار فینال بازماند تا نخستین شگفتی رقابتهای کشتی فرنگی در این بازیها رقم بخورد.

امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی مقابل حریفانی از ژاپن و چین در دیدار نیمه نهایی مقابل "جاماشیف" از ازبکستان با نتیجه یک بر صفر، صفر بر یک و یک برصفر  به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در دیدار فینال کشتی گیری از کره جنوبی است.

در ادامه رقابتهای کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه سعید عبدولی فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست و پیروزی مقابل حریف تایلندی در دیدار مرحله نیمه نهایی با نتیجه 5 بر صفر حریف هندی را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف یکی از کشتی گیران قزاقستان یا ژاپن می رود.

کد مطلب 1195236

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