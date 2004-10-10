همايش گفت و گوي بين الاديان برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، در اين همايش كه از روز سه شنبه 15 مهر آغاز شده، دانشمند برجسته مسلمان " يوسف القدراوي"، شاهزاده اسپانيا " اونا النا " و همسرش "جيمي دي ماريچالار" به همراه ديگر اشخاص عاليرتبه حضور به هم رساندند. شركت كنندگان درطي اين همايش چهار روزه به دنبال يافتن روشهايي براي دستيابي به مشخصات مشترك بين اسلام و غرب بودند . آنها درباره موضوعات فرهنگي، ادبي، ديني و تاريخي كه از مشخصه هاي تمدن اسلامي در مدت حكمراني اسلام بر آندولس بود به بحث و گفت و گو پرداختند. اين همايش مورد توجه مقامات رسمي و رسانه ها قرار گرفت و پوشش خبري مناسبي نيز در برداشت.

شاهزاده "دونا" اين همايش را همراه همسرش "جيمي دي ماريچالار" ، "روزا آگيلار" شهردار كوردبا و همچنين تعدادي از اعضاي كابينه افتتاح كرد. آنها بر روابط مشترك بين فرهنگهاي اسلامي و غربي و همچنين بر نيازغلبه بر تمايزات بين دو فرهنگ تاكيد كردند.

آگيلار گفت : همه ما از يك نوع هستيم بنابراين بايد يك زبان مشترك داشته باشيم تا موانع وعداوت را از بين برده تا بتوانيم با منازعات كنوني جهان به نحو مناسبي برخورد كنيم.

در اين راستا "كارمن كلوو" وزير فرهنگ اسپانيا تصديق كرد: فرهنگ اسلام ويژگي هاي غير قابل انكاري را بر فرهنگ اسپانيا برجاي گذاشته است. شكي وجود ندارد كه اين فرهنگ به طور وسيعي بر فرهنگ اسپانيايي به ويژه شاعر آندولوسي "ابن زيدون"- كه به عنوان نمونه بارزي در زمينه همكاري بين افراد و فرهنگها به شمار مي رود - تاثيرات ژرفي گذاشته است.

وي افزود : اين حقيقت كه اين شهر جزئي از دنياي اسلام بوده غير قابل انكار است. اين شهر در دوران امويه پايتخت اسلامي اسپانيا بوده و به عنوان شهري شگفت انگيز توصيف شده كه در اروپا از لحاظ سازگاري با زندگي متمدن همتا نداشته است.

چهار متفكر اديب عرب در طي افتتاحيه اين همايش جوايز ابن زيدون را به خود اختصاص دادند.



"عبدالعزيز البتاتين" كه حمايت مالي اين همايش را بر عهده داشت بر نياز ارتباط بين فرهنگ جهان اسلام و اروپا تاكيد كرد.

وي گفت : كوردبا همواره نمونه همزيستي بوده و مكاني توصيف شده كه افراد مختلفي از قاره هاي مختلف با اديان گوناگون در كنار يكديگر زندگي مي كردند.



