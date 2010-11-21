تماس با خط 148 در زنجان 86 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه اسماعیلی مظفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مشاوره حضوری و مراجعه خانواده ها به بهزیستی نیز در ۶ ماهه اول سال، ۱۰۱ درصد رشد داشته و ۹۸۹ نفر به صورت حضوری به دفتر مشاوره مراجعه کرده اند همچنین دو هزار و ۹۰ نفر به صورت حضوری از خدمات مشاوره استفاده کرده اند که این تعداد، رشد ۱۲۸ درصدی را نشان می دهد.



وی ادامه داد: مشاوره، جریان یاری دهنده ای است که به ارتباط بین دو نفر نیاز دارد و اهدافی چون آسان کردن تغییرات رفتاری، افزایش توانایی مراجعه در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران، کمک به بالا بردن اثر بخشی و توانایی سازگاری مراجعان و تسهیل و شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعان را دنبال می کند.



کارشناس مسئول دفتر مشاوره بهزیستی استان زنجان با تاکید بر بازدید از مراکز غیردولتی مشاوره استان که تحت نظارت بهزیستی هستند، اظهار داشت: هر شش ماه یک بار، از مراکز غیردولتی بازدید به عمل آمده و این مراکز مورد ارزیابی قرار می گیرند.



مظفری به لزوم و اهمیت مشاوره اشاره کرد و افزود: همواره می توان برای جلوگیری از بروز مشکلات و برخورد صحیح با مسائل زندگی به مشاور مراجعه نمود؛ به گونه ای که به همان اندازه که به جسم خود می پردازیم، باید به روح و روان خود نیز توجه کرده و با کمک مشاورین و روانشناسان، به توانائی ها و نیروهای درونی خود پی ببریم و تلاش نمائیم در جهت رشد و کمال گام برداریم.



وی یادآور شد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸ بهزیستی به صورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به عموم مردم استان است.

