به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در این مراسم گفت: هر اندیشه و فرهنگی اگر به صورت مکتوب در نیاید ماندگار نخواهد شد. عمیق ترین دریافت های انسان در سایر علوم از ناحیه کتاب است و کتاب همیشه به عنوان موضوع مهم و کتابخوانی به عنوان راه کسب علوم در زندگی بشر باقی خواهند ماند. هر اندازه که شبکه های ارتباطی و رسانه ها گسترش پیدا کنند از میزان اهمیت کتاب کاسته نخواهد شد.

احمدی‌نژاد: ایرانی‌ها بودند که دستور العمل زبان عربی را نگاشتند و به دنیا عرضه کردند

وی افزود: به همان میزانی که اهمیت کتاب در جامعه ای افزایش پیدا می کند اهمیت کتابداری زیاد می شود. باید توجه کرد که کتابداری یک مقوله فیزیکی نیست. یک کتابدار خوب در وهله اول باید یک کتابدان خوب باشد و خوشا به حال کتابداران ما که در فضایی پر از معرفت سیر می کنند.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد فعلی در زمینه کتاب و کتابخوانی در کشور افزود: با این شتاب و روندی که دولت در توسعه امر کتاب و کتابخوانی دارد افق های روشنی پیش روی جامعه کتابخوان کشور مشاهد می شود و شما نیز سعی کنید شیوه‌های دسترسی به کتاب را هر روز بهتر کنید تا با ساده ترین و کوتاه ترین زمان، کتاب در دسترس همه مخاطبان قرار گیرد.

وی گفت: بخشی از زیباترین خاطرات شیرین من مربوط به زمانی است که به کتابخانه محل مراجعه می کردیم و کتابدار کتابخانه اهل هنر و ذوق بود و با راهنمایی هایش به ما بسیار کمک می کرد. در حال حاضر نیز بخشی از زیباترین خاطرات جوانان کشور مربوط به فضای کتابخانه هاست.

احمدی نژاد با اشاره به بخشی از سخنان وزیر ارشاد در این برنامه گفت: در این برنامه اشاره به افرادی شد که معتقد بودند ایرانیان و اندیشه اسلام ناب، قدرتمند نیست. به نظرم این سخن بسیار سخیف است و نباید به آن پاسخ گفت اما به صورت کوتاه به این مساله اشاره کنم که ایرانی ها بودند که دستور العمل زبان عربی را نگاشتند و به دنیا عرضه کردند.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به حقوق کارکنان کتابخانه های عمومی کشور گفت: چون شما دوستان اضافه کار نمی گیرید به آقای فروزنده (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) سفارش خواهم کرد تا با نظر وزیر ارشاد میزان پایه حقوق شما را اصلاح کنند. شما نیز همت و تلاش کنید تا کتابخانه های کشور به روز باشد. سعی کنید با کتابخانه‌های بین المللی ارتباط برقرار کنید و به کتابخانه‌های معتبر دنیا متصل شوید.



چمران: دشواری فعالیتهای فرهنگی بیشتر از دیگر فعالیتهاست



مهدی چمران عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این برنامه گفت: فرهنگ هر کشور نشان دهنده میزان علم و دانش آن کشور است. عموما ملتها با فرهنگشان شناخته می شوند ممکن است یک ملت ثروت و قدرت بسیاری داشته باشد اما این عوامل برای آن کشور فرهنگی را ایجاد نکند و یا چیزی بر فرهنگشان نیفزاید.

وی افزود: اسرائیل با وجود سابقه تاریخی بسیار به علت دوری از انسانیت در دنیا جایگاه فرهنگی ندارد و اصولا کسی آن را به عنوان کشوری با فرهنگ نمی شناسد. مبنای فرهنگ بر اصل دانش، شتاب و توانایی علمی آن ملت است.کتاب و کتابخوانی یکی از پایه ها و میزان هایی است که می توان فرهنگ یک کشور را با آن آزمود.

چمران در ادامه گفت: کشوری که در آن کتاب و کتابخوانی جایگاه والایی داشته باشد در مسیر رشد و تکامل است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی شاهد تحولات عظیمی در زمینه کتاب و کتابخوانی هستیم و ان شاء الله این روند بیش از پیش ادامه پیدا کند باید توجه داشت که فقط چاپ کتاب و قرار دادن آن در کتابخانه کافی نیست.

وی یادآور شد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید چنان گسترش یابد که کتابخانه ها محل گسترش علم و دانش باشند. در حال حاضر به علت کمبود فضای مناسب و دیگر مشکلات بسیاری از کتابخوانان ما دانش آموز هستند ولی همین موضوع نیز باعث امیدواری است و استمرار حضور دانش آموزان در کتابخانه ها می تواند زمینه ساز انس آنها با این مکان های فرهنگی شود.

چمران خطاب به کتابداران و مسئولان کتابخانه های عمومی کشور گفت: شما باید ارزش و جایگاه والای خودتان را درک کنید چون شما با کتاب همنشین هستید که خداوند به آن سوگند خورده و مطالب ارزشمندی را بین مردم نشر و توزیع می کنید. بنابراین از جایگاه والایی برخوردارید.

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: اصولا کار فرهنگی کار بسیار سختی است، فعالیت های دیگر نیز سختی ها و مشکلاتی دارند اما این مرارت ها به دشواری کارهای فرهنگی نیست. سر و سامان دادن به مشکلات فرهنگی و کتاب و کتابخوانی عشق و علاقه ای واقعی می خواهد. باید با این مشکلات و دردسرها دست و پنجه نرم کنیم و نسل امروز و آینده را با کتاب های ارزنده و سازنده آشنا کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: اگر نسل جوانمان را با کتاب آشنا نکنیم این خلاء فرهنگی با چیز دیگری پر خواهد شد بنابراین نباید تعجب کنیم که کسانی در کشور پیدا شوند و الگوی خودشان را الگوهای فاسد غربی بدانند که این موضوع به دلیل غفلت از فعالیتهای ارزشمند فرهنگی در کشور است.



واعظی: همه کتابداران متعهد به منشور اخلاقی هستند

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم در این برنامه گفت: از آقای احمدی نژاد و همکاران دولت دهم به دلیل این که محور سومین دور از سفرهای استانی را به مسائل فرهنگی اختصاص دادند تشکر می کنیم. دولت های نهم و دهم برای کتاب و کتابخوانی بسیار پربرکت بوده‌اند و مسائل فرهنگی از دغدغه های مهم این دولت ها بوده است.

وی ادامه داد: از رهبر معظم انقلاب نیز ممنون هستیم که موضوع محرومیت فرهنگی را مطرح کردند و شما نیز به توصیه‌های ایشان عمل کردید. مطالبی که در این جلسه خواهم گفت گزارشی اجمالی از اقدامات سه سال گذشته نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بیش از 2000 کتابخانه و مربوط به 5000 پرسنل است. در این باره باید بگوییم که فعالیت های انجام شده در این دوره زمانی ادامه مسیر قبلی نبوده است بلکه ما مسیر تازه ای را برای توسعه کمی و کیفی کتابخوانی در کشور انتخاب کردیم.

واعظی گفت: در رویکرد جدید خود سعی کردیم با تکیه بر مبانی فرهنگ ملی و دینی در عرصه کتاب و کتابخوانی پیش برویم. متاسفانه نظام علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه های کشور عمدتا متاثر از نگاه آکادمیک سکولار غربزده است که در این زمینه باید تحولاتی صورت بگیرد. نکته دیگر اینکه در رویکرد جدید، کتب را یک مزیت رقابتی در عرصه رسانه ها می دانیم و معتقدیم که دستگاه های فرهنگی و برنامه ریز کشور باید مدیریت موثری بر رسانه های دیداری و شنیداری کشور اعمال کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه گزارش خود خطاب به احمدی نژاد گفت: تلاش کردیم مردم را از رسانه ها دیداری و شنیداری به سمت رسانه خواندنی سوق بدیم و این امر را برای داشتن جامعه ای پیشرفته لازم می دانیم. ما برای کتاب، کتابخانه و منابع کتابخانه ای تعاریف جدیدی مشخص کردیم و سند چشم انداز نهاد را برای سال 1404 طبق این تعاریف تنظیم کردیم.

وی افزود: برای توسعه فیزیکی کتابخانه ها نیز در نهاد نقشه های راه تدوین کرده ایم و طبق چشم انداز نهاد قرار است در سال 1404 از نظر امکانات ، منابع، اعضا و سرانه مطالعه مفید در منطقه اول و در عرصه بین الملل در میان 15 کشور برتر باشیم. طبق تعریفی که در این طرح برای کتابخانه استاندارد مشخص شد، کتابخانه ای استاندارد است که توانایی خدمت رسانی به 25000 نفر در منطقه اطرافش را داشته باشد. به علاوه در سه سال گذشته در 800 کتابخانه عمومی بخش ویژه کودکان راه اندازی شد و در هر استان حداقل یک کتابخانه به نابینایان اختصاص یافت.

واعظی گفت: در پایان سال 85 در کشور 1574 کتابخانه عمومی در کشور وجود داشت که این رقم در پایان نیمه اول سال 89 به 2367 کتابخانه تحت پوشش نهاد و مشارکتی رسید که با این آمار طی این سه سال تعداد کتابخانه های کشور 50 درصد افزایش داشته است.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به خصوصیات یک کتابدار نمونه گفت: اگر همه امکانات را داشته باشیم اما کتابداران ما انقلابی و مومن نباشند، تلاش هایمان بیهوده است. شاید مهمترین فعالیت انجام شده در این سه سال انتشار منشور اخلاقی کتابداران بوده است. در حال حاضر همه کتابداران متعهد به این منشور اخلاقی هستند و 800 نفر عضو جدید به استخدام نهاد در آمدند که جذب این افراد بی واسطه و با توجه به توانایی های آنها بوده است.

وی گفت: با توجه به این که دانشگاه ها توانایی تربیت نیروهای کارآمد را ندارند افرادی که برای کار به نهاد مراجعه می کنند نیازمند آموزش هستند و برای آنها دوره های حین خدمت برگزار می کنیم. قبل از سال 84 کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیمه نبودند اما با روی کارآمدن دولت نهم و دهم بیش از 50 درصد کارمندان نهاد بیمه شده و از حقوق مناسبی برخوردار شدند.



حسینی: مشارکت نهادها در برپایی هفته کتاب مثال‌زدنی بود

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این جشنواره گفت: به خاطر کثرت فعالیت های انجام شده در هفته کتاب از بیان این برنامه ها و پیشرفت‌های خوبی که در عرصه کتاب و کتابخوانی صورت گرفته است صرف‌نظر می کنم. سال به سال شاهد تلاش‌های گسترده ای از سوی نهادهایی غیر از وزارت ارشاد هستیم که با مشارکت خود در برگزاری هرچه بهتر و پر شورتر این رویداد فرهنگی سهم بزرگی دارند.

وی گفت: از یکشنبه هفته گذشته هفته کتاب با شعار " مطالعه، اندیشه و فرزانگی" شروع شد و هر روز آن با شعاری نامگذاری شد. 65 دستگاه و نهاد در برپایی هفته کتاب مشارکت داشتند و 40000 نمایشگاه کتاب در 40000 مدرسه کشور برپا شد.در 100 کارخانه و 1000 پایگاه بسیج نیز شاهد برپایی نمایشگاه های متنوع کتاب بودیم.

حسینی ادامه داد: برگزاری نشست های تخصصی، تجلیل از فعالان عرصه کتاب، بررسی نقاط ضعف و چالش های کتابخوانی در کشور و نشست مشترک با رایزنان فرهنگی کشور در خارج با عنوان " کتاب، پیوند میان ملت ها" از دیگر برنامه‌هایی هستند که تا به حال در هفته کتاب صورت گرفته است.

وزیر ارشاد با اشاره به مناسبت عید غدیر خم گفت: در بعضی از کتابهایی که توسط عالمان دیگر مذاهب و ادیان نگاشته شد، شیعه را طایفه ای کوچک و بدون تولید علمی دانستند که این رویکرد با پاسخ مناسب و تحلیل عمیق عالمان شیعه روبرو شد. کتاب الغدیر نوشته علامه امینی یکی از این کتابهاست که ایشان برای نگارش آن 10000 جلد کتاب را مطالعه کرد. امیدواریم در سال 2012 که نجف به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام پذیرای برنامه های فرهنگی است، بتوانیم برنامه های خوب و در خور شأنی برای علامه امینی برگزار کنیم.

در ادامه این برنامه تعدادی از مسئولان کتابخانه های عمومی کشور، کتابداران و کتابخوانان توسط رئیس جمهور، وزیر ارشاد و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.