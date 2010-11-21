عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک مقام رژیم صهیونیستی گفت که آمریکا از وتو علیه تشکیل کشور فلسطین استفاده می کند.
- "دیمیتری مدودوف" رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که مرحله تنش میان ناتو و مسکو از بین رفته است.
- روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دولت انگلیس صادرات خود به ایران را محدود می کند.
- ناتو موافقت خود را برای پایان دادن به عملیات نیروهای رزمی در سال 2014 در افغانستان اعلام کرد.
- مصر 55 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین این کشور را زندانی کرد.
- طالبان افغانستان اعلام کرد که ناتو در این کشور شکست خواهد خورد.
- طالبان مسئولیت حمله به 10 تانکر سوخت ناتو در شهر پیشاور را بر عهده گرفت.
- جنبش حماس اعلام کرد تا زمانی که اشغال اراضی فلسطین وجود داشته باشد مقاومت امری مشروع خواهد بود.
- هفته نامه اشپیگل در گزارشی نوشت القاعده در فوریه و مارس آینده به ساختمان پارلمان آلمان حمله خواهد کرد.
- "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار و درباره روند مذاکرات سازش گفتگو کرد.
- در پی اعتراض معترضین به نشست سران ناتو در لیسبون پرتغال ده ها نفر بازداشت شدند.
نظر شما