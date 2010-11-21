کودکان در دادگاهها نماینده ای برای دفاع از حقوقشان ندارند

ثریا عزیرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز 29 آبان ماه (20نوامبر) روز تصویب پیمان نامه حقوق کودک در جهان است گفت: این پیمان نامه در سال 1368 مورد تائید و تصویب تمامی کشورهای جهان قرار گرفت که ایران رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1372 با قبول مفاد پیمان نامه متعد شد آن را در کشور اجرا کند.

وی افزود: امروز پس از گذشت 17 سال از قبول پیمان نامه حقوق کودک هر چند که اتفاقات مهمی در این حوزه رخ داده و نگاهها به کودک تغییر کرده است ولی همچنان کودکان ایرانی در چرخه چالشهای قانونی کشور خرد می شوند.

مسئول حقوقی انجمن حمایت از کودکان ایران اظهار داشت: بر اساس کنوانسیون، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند در حالی که در ایران سن شرعی کودک با سن قانونی کودک متفاوت است و در بسیاری از موارد مانند جرائم، اخذ گواهینامه، سن ازدواج و... میزان سن کودک تغییر می کند.

گزارشات کودک آزاری منتشر نمی شود

وی اظهار داشت: وقتی تنبیه کودک در کشور نهادینه می شود و یک معلم در سیستان و بلوچستان به راحتی دانش آموز را آنقدر تنبیه می کند که کودک جان می دهد و همچنان حق سرپرستی کودک در هر دادگاهی با پدر است چگونه می توان انتظار داشت که حقوق کودک به درستی برآورده شود.

20 میلیون کودک ایرانی نیازمند شورای عالی حقوق کودک

مسئول حقوقی انجمن حمایت از کودکان با بیان اینکه تشکیل شورای عالی حقوق کودک یا وزارت کودکان با وجود بیش از 20 میلیون کودک در کشور لازم و ضروری است گفت: بسیاری از مفاد پیمان نامه حقوق کودک در کشور عملا اجرا نشده که می توان به بی تفاوتی صدا و سیما برای آموزش حقوق کودک به خانواده ها و کودکان اشاره کرد.

عزیز پناه در پاسخ به این پرسش که آیا مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری می تواند مشکلات کودکان کشور را مرتفع کند گفت: بر اساس پیمان نامه حقوق کودکان مسئولیت اجرای کنوانسیون با دولتها است ولی چرا به جای تشکیل شورای عالی حقوق کودک تنها یک وزارتخانه آن را اجرا می کند این فعالیت هیچ سودی برای کودکان ایرانی ندارد و این وزارتخانه بیراهه می رود.



