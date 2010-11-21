اولین گروه زائران خانه خدا وارد گلستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بازگشت زائران به گلستان از امروز آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد و زائران استان مدینه اول بودند.

مهدی شیخی مدیر حج و زیارت گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سه هزار و 99 زائر در قالب این کاروانها در سال جاری به سفر معنوی حج تمتع اعزام شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 900 زائر به همراه 199 خدمه به سفر معنوی حج مشرف شدند.



وی خاطرنشان کرد: این زائران از 30 مهرماه تا سوم آبان ماه از فرودگاه بین المللی گرگان و روز چهارم آبان از فرودگاه دشت ناز ساری به مدینه اعزام شدند.



شیخی بیان داشت: سفر حجاج 29 تا 31 روز طول کشید و تمام زائران شش تا هفت روز را در مدینه و بقیه سفر خود را در مکه مکرمه گذراندند.