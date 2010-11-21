در گفتگو با مهر عنوان شد: تصویب درس دفاع مقدس برای همه دانشگاهها/ جزئیات ارائه درس دفاع مقدس

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این تنها چند دانشگاه برای تدریس این درس اعلام آمادگی کرده بودند که هم اکنون با تصویب نهایی تمامی دانشگاهها باید نسبت به ارائه این درس به دانشجویان اقدام کنند.

وی اظهار داشت: دروس اختیاری دیگری نیز به جز آشنایی با دفاع مقدس در شورای عالی برنامه ریزی در دست بررسی است که پس از تأیید توسط وزیر علوم به دانشگاهها ابلاغ می شود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: درس آشنایی با دفاع مقدس یک درس دو واحدی اختیاری در مجموعه دروس معارف اسلامی در گرایش انقلاب اسلامی است و هر دانشجویی در هر رشته تحصیلی می تواند این درس را مانند سایر دروس عمومی انتخاب کند.

به گزارش مهر، پیش از این دانشگاههای شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، تربیت دبیر شهید رجایی و یزد متقاضی اجرای این درس بودند.