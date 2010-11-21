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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۰

88 اولویت موضوعی رساله‌های دکتری علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

88 اولویت موضوعی رساله‌های دکتری علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویت های حمایت از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب و تصویب اولویتهای ملی در بخشهای آموزش علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با چارچوب توسعه ملی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

88 موضوع مورد نظر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولویت های حمایت از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تعیین شد تا پژوهشهای مرتبط با پایان نامه ها و رساله های این حوزه به نیازهای ملی نزدیک باشند.

هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که اوایل امسال توسط کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد ناظر بر اهمیت تقاضا محور بودن موضوعات پایان نامه ها و رساله ها و انطباق آنها بر نیازهای ملی است.

فهرست اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین فهرست اولویت های مندرج در نقشه جامع علمی کشور به عنوان اسنادی بالادستی پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای هر چه نزدیک تر شدن موضوعات پایان نامه ها و رساله هایشان با نیازهای کشور است.

اولویت های موضوعی پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر که توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده و مرتبط با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور است در پی می آید.

موضوعات پایان نامه ها و رساله های دکتری مرتبط با سیاستهای کلی برنامه پنجم
ردیف موضوعات مرتبط با سیاست های برنامه پنجم
1 تاثیرگذاری اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها
2  نقش اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها
3 تقویت قانونگرایی
4 انضباط اجتماعی
5 وجدان کاری
6 خودباوری
7 روحیه کار جمعی
8 ابتکار
9 درستکاری
10 قناعت
11 پرهیز از اسراف
12 ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله
13 تقویت باور از سند چشم انداز بیست ساله
14 عزم ملی برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله
15 راهکارهای افزایش بودجه تحقیق و پژوهش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم 
16 کمک به برنامه ریزی در جهت افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
17 چگونگی دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم
18 راهکارهای ارتباط موثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با بخشهای مربوط جامعه  
19 راهبردهای توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و نظریه در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
20 تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه دانش
21 تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه مهارت
22 تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه تربیت
23 تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت روحی دانش آموزان
24 تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت جسمی دانش آموزان
25  تحول و ارتقاء علوم انسانی با هدف تقویت جایگاه و منزلت این علوم
26  تحول و ارتقاء علوم انسانی با جذب افراد مستعد و با انگیزه
27  تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در متون
28  تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در برنامه های آموزشی
29  تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در روشهای آموزشی
30  تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کمی مراکز و فعالیتهای پژوهشی
31   تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی
32   تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج نظریه پردازی
33   تحول و ارتقاء علوم انسانی با با ترویج نقد
34   تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج آزاد اندیشی
35  گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
36   گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
37   گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
38   گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنان
39   گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفه دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان
40   گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان
41  گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه
42  گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه
43  تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
44  چگونه فراهم کردن محیط رشد فکری جوانان
45  چگونه فراهم کردن محیطرشد علمی جوانان
46  چگونه رفع کردن دغدغه های شغلی جوانان
47  چگونه رفع کردن دغدغه های ازدواج جوانان
48  چگونه رفع کردن دغدغه های مسکن جوانان
49  آسیب های اجتماعی جوانان
50  توجه به مقتضیات دوره جوانی
51  نیازهای جوانان
52  توانایی های جوانان
53  چگونگی هویت بخشی به سیمای شهر
54  چگونگی هویت بخشی به سیمای روستا
55  بازآفرینی معماری ایرانی - اسلامی
56  روزآمد سازی معماری ایرانی - اسلامی
57  رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی فضاها
58  رعایت معیارهای پیشرفته برای استحکام ساخت و سازها
59  تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه
60  امنیت اجتماعی
61  ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه پنجم توسعه
62  راهکارهای کاهش وابستگی هزینه های پژوهشی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به هزینه های دولتی ناشی از درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه
63  چگونگی حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر و حضور در جامعه جهانی
64  راهبرد توسعه صادرات دستاوردهای حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به جامعه جهانی
65  تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در فعالیت های درآمدزای حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
66  اقدامات ضروری پیشنهادی برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 10 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تا پایان برنامه پنجم توسعه
67  تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه سیاسی
68   تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اجتماعی
69   تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی
70   تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه فرهنگی
71  کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی
72  کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی
73  کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به دشمن ستیزی
74  کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به قانون پذیری
75 کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به اصول اخلاقی
76  حمایت از آزادی های مشروع
77  صیانت از حقوق اساسی ملت
78  حمایت از مسلمانان و بویژه ملت فلسطین
79  حمایت از ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین
80  تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
81  تقویت تعامل فرهنگی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
82  تقویت تعامل حقوقی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
83  تقویت تعامل سیاسی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
84  تقویت تعامل اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
85  تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور
86  کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان ایرانیان خارج از کشور
87  حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور
88  تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی
کد مطلب 1195282

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