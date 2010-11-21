به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب و تصویب اولویتهای ملی در بخشهای آموزش علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با چارچوب توسعه ملی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

88 موضوع مورد نظر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولویت های حمایت از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تعیین شد تا پژوهشهای مرتبط با پایان نامه ها و رساله های این حوزه به نیازهای ملی نزدیک باشند.

هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که اوایل امسال توسط کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد ناظر بر اهمیت تقاضا محور بودن موضوعات پایان نامه ها و رساله ها و انطباق آنها بر نیازهای ملی است.

فهرست اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین فهرست اولویت های مندرج در نقشه جامع علمی کشور به عنوان اسنادی بالادستی پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای هر چه نزدیک تر شدن موضوعات پایان نامه ها و رساله هایشان با نیازهای کشور است.

اولویت های موضوعی پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر که توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده و مرتبط با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور است در پی می آید.