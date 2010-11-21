به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب و تصویب اولویتهای ملی در بخشهای آموزش علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با چارچوب توسعه ملی، سند چشمانداز و برنامههای پنج ساله توسعه کشور از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
88 موضوع مورد نظر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولویت های حمایت از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تعیین شد تا پژوهشهای مرتبط با پایان نامه ها و رساله های این حوزه به نیازهای ملی نزدیک باشند.
هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که اوایل امسال توسط کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد ناظر بر اهمیت تقاضا محور بودن موضوعات پایان نامه ها و رساله ها و انطباق آنها بر نیازهای ملی است.
فهرست اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین فهرست اولویت های مندرج در نقشه جامع علمی کشور به عنوان اسنادی بالادستی پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای هر چه نزدیک تر شدن موضوعات پایان نامه ها و رساله هایشان با نیازهای کشور است.
اولویت های موضوعی پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر که توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استخراج شده و مرتبط با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور است در پی می آید.
|ردیف
|موضوعات مرتبط با سیاست های برنامه پنجم
|1
|تاثیرگذاری اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها
|2
|نقش اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها
|3
|تقویت قانونگرایی
|4
|انضباط اجتماعی
|5
|وجدان کاری
|6
|خودباوری
|7
|روحیه کار جمعی
|8
|ابتکار
|9
|درستکاری
|10
|قناعت
|11
|پرهیز از اسراف
|12
|ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله
|13
|تقویت باور از سند چشم انداز بیست ساله
|14
|عزم ملی برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله
|15
|راهکارهای افزایش بودجه تحقیق و پژوهش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم
|16
|کمک به برنامه ریزی در جهت افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
|17
|چگونگی دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم
|18
|راهکارهای ارتباط موثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با بخشهای مربوط جامعه
|19
|راهبردهای توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و نظریه در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
|20
|تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه دانش
|21
|تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه مهارت
|22
|تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در حوزه تربیت
|23
|تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت روحی دانش آموزان
|24
|تحول در نظام آموزش و پرورش حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور با رویکرد افزایش سلامت جسمی دانش آموزان
|25
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با هدف تقویت جایگاه و منزلت این علوم
|26
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با جذب افراد مستعد و با انگیزه
|27
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در متون
|28
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در برنامه های آموزشی
|29
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با اصلاح و بازنگری در روشهای آموزشی
|30
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کمی مراکز و فعالیتهای پژوهشی
|31
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با ارتقاء کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی
|32
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج نظریه پردازی
|33
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با با ترویج نقد
|34
|تحول و ارتقاء علوم انسانی با ترویج آزاد اندیشی
|35
|گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
|36
|گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
|37
|گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی آنان
|38
|گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنان
|39
|گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفه دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان
|40
|گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریهای آنان
|41
|گسترش حمایتهای هدفمند مادی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه
|42
|گسترش حمایتهای هدفمند معنوی از نخبگان و نوآوران حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از طریق کمک به بهره بردن اقتصادی از دستاوردهای این نوآوران در جامعه
|43
|تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
|44
|چگونه فراهم کردن محیط رشد فکری جوانان
|45
|چگونه فراهم کردن محیطرشد علمی جوانان
|46
|چگونه رفع کردن دغدغه های شغلی جوانان
|47
|چگونه رفع کردن دغدغه های ازدواج جوانان
|48
|چگونه رفع کردن دغدغه های مسکن جوانان
|49
|آسیب های اجتماعی جوانان
|50
|توجه به مقتضیات دوره جوانی
|51
|نیازهای جوانان
|52
|توانایی های جوانان
|53
|چگونگی هویت بخشی به سیمای شهر
|54
|چگونگی هویت بخشی به سیمای روستا
|55
|بازآفرینی معماری ایرانی - اسلامی
|56
|روزآمد سازی معماری ایرانی - اسلامی
|57
|رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی فضاها
|58
|رعایت معیارهای پیشرفته برای استحکام ساخت و سازها
|59
|تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه
|60
|امنیت اجتماعی
|61
|ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه پنجم توسعه
|62
|راهکارهای کاهش وابستگی هزینه های پژوهشی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به هزینه های دولتی ناشی از درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه
|63
|چگونگی حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی در حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر و حضور در جامعه جهانی
|64
|راهبرد توسعه صادرات دستاوردهای حوزه تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر به جامعه جهانی
|65
|تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در فعالیت های درآمدزای حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
|66
|اقدامات ضروری پیشنهادی برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 10 درصد در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تا پایان برنامه پنجم توسعه
|67
|تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه سیاسی
|68
|تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اجتماعی
|69
|تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی
|70
|تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه فرهنگی
|71
|کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی
|72
|کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی - ایرانی
|73
|کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به دشمن ستیزی
|74
|کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به قانون پذیری
|75
|کمک به جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به اصول اخلاقی
|76
|حمایت از آزادی های مشروع
|77
|صیانت از حقوق اساسی ملت
|78
|حمایت از مسلمانان و بویژه ملت فلسطین
|79
|حمایت از ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین
|80
|تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی در حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
|81
|تقویت تعامل فرهنگی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
|82
|تقویت تعامل حقوقی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
|83
|تقویت تعامل سیاسی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
|84
|تقویت تعامل اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
|85
|تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور
|86
|کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان ایرانیان خارج از کشور
|87
|حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور
|88
|تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی
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