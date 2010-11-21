روایت متکی از گدایی غرب برای جمع آوری رای علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای زیمبابوه ای خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون تلاش کانادا، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای صدور قطعنامه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران که با مخالفت و عدم همراهی بیش از 100 کشور مواجه شد، تصریح کرد: آشی که کشورهای غربی در موضوع حقوق بشر به عنوان ترفند سیاسی در دهه 70 و 80 بارگذاشته اند، آنقدر شور شده که داد آشپزهای آن هم در آمده است.

وی ادامه داد: نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسانها در جای جای جهان توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی آنقدر در افکار عمومی جهان تنفر ایجاد کرده که بازی سیاسی از این دست طرفی برای آنان نمی بندد.

وزیر امور خارجه با انتقاد شدید از کانادا که پیشنهاد قطعنامه ضد ایرانی را داده است، یادآور شد: امروز بومیان کانادا به شدت از آنچه که در کشورشان به عنوان تبعیض علیه آنها می گذرد در رنجند.

وی افزود: اساتید دانشگاه و نویسندگان کانادایی در صددند این شرایط دشوار را برای جهانیان فاش کنند.

متکی گفت: سربازان کانادایی در کنار نیروهای متجاوز آمریکایی شریک قتل و تجاوز به هزاران نفر از افراد بیگناه در عراق و افغانستان هستند بنابراین این کشورها در جایگاهی قرار ندارند که سخن از حقوق بشر بزنند.

وی ادامه داد: با این شرایط این کشورها حاضر نیستند واقعیت حوزه بین المللی را درست درک کنند و اگر به نطق سال گذشته یک کشور کوچک جزیره ای در اقیانوس آرام دقت می کردند متوجه این شرایط می شدند.

متکی با اشاره به این نطق یادآور شد: اگر کشورهای مدعی حقوق بشر به این نطق دقت می کردند وقتی در فاصله رایی که این کشور در کمیته 3 علیه کانادا داده بود تا یک ماه بعد که قرار بود در مجمع عمومی رای گیری شود چه فشار همه جانبه ای این قدرت های طرفدار آزادی بیان و دموکراسی بر گرده آن کشور کمتر از 200 هزار نفر جمعیت آوردند که متوجه می شوند چطور گدایی رای می کنند.

وزیر امور خارجه افزود: سفیر آن کشور سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل طی نطق کوتاهی می گوید من به دستور کشورم تحت فشار بانیان قطعنامه رایم را عوض می کنم اما سئوال من این است که این چه دنیایی است که بوجود آورده اید چرا کشورها نمی توانند آزادانه رای بدهند ما هیچ نکته ای نسبت به ایران نداریم چرا باید علیه ایران رای بدهیم.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رای مثبت بوسنی به قطعنامه ضد ایرانی نیز گفت: رهبران بوسنی نیز بیان می کنند ما تحت فشار اتحادیه اروپا باید اینگونه رای بدهیم در حالیکه ما هرگز کمک های ملت ایران را در دورانی که کشتار می شدیم را فراموش نمی کنیم.

متکی اضافه کرد: آیا این مناسبات قابل دوام است؟ به نفع غربی هاست که این خیمه شب بازی را به پایان ببرند البته رو به پایان نیز هست.

وی خطاب به مقامات کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر تصریح کرد: شما چه پاسخی در طول تاریخ به ملت عراق و افغانستان برای بمباران عروسی هایشان، گردهماییهایشان و کشتارشان در مساجد دارید و نسبت به تبعیض به بومیان استرالیا، کانادا و حتی آمریکا چه پاسخی دارید؟ شما کسانی هستید که اگر در خیابان علیه شما اعتراض کنند به راحتی آنان را می کشید چه پاسخی برای این اقدامات دارید؟

متکی ادامه داد: به نتیجه همین رایتان توجه کنید چه تعداد از شما حمایت می کردید، تفاوت کسانی که حمایت نکردند و با کسانی که تحت آن شرایط که بیان شد به نفع شما رای دادند را بررسی کنید.

وی افزود: نگاهی به فیلم هایی که به نوعی از گوانتانامو و ابوغریب منتشر شده بیندازید آیا شما مدافع حقوق بشرید؟ شما دلتان برای ملت ایران، ملت آفریقا و مردم منطقه می سوزد؟! سالهاست ملتها با آشکار شدن دروغهایتان حرف های شما را باور ندارند و بر این اساس به جایی نمی رسید.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مبانی چارچوب های حقوق بشر بر اساس تعالیم اسلام احترام ویژه ای قائل است و قانون اساسی ما و تعالیم اسلامی ما به ما می آموزد رعایت حقوق انسانها وظیفه همگانی است.

متکی گفت: موجب تاسف است کشورهایی که دفاعی از عملکرد خود در حقوق بشر ندارند برای فرافکنی اقدام به حرکت سیاسی علیه دیگر ملتها می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این نزاع در چارچوب منطقی به نفع کشورهای مستقل خاتمه می یابد.

وزیر خارجه با اشاره به نامه اش به دبیر کل سازمان ملل گفت: من از دبیر کل سازمان ملل می خواهم نامه ای که چند سال پیش درباره نگرانی پیرامون زندانهای مخفی آمریکا در اروپا نوشتم و این نامه با نظر دبیر کل به شورای حقوق بشر در ژنو ارجاع شد پاسخ داده شود و پاسخ آن به ملت ایران و سایر ملل منعکس شود.

وی خطاب به دبیر کل سازمان ملل گفت: در خصوص این نامه چه اقدامی صورت داده اید، امیدواریم پاسخ این سئوالات به درستی منعکس شود.