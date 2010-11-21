دو متغیّر اساسی درتوزیع پستهای دولت عراق/ احزاب چه وزارتی را می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه های سیاسی عراق که پس از انتخاب رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر) وارد مرحله جدیدی از روند تشکیل دولت شده اند پس از پایان تعطیلات عید سعید قربان رایزنی های خود برای تصدی وزارتخانه های مختلف را آغاز خواهند کرد.

از سوی دیگر منابع آگاه عراقی خبرهایی را در مورد اینکه چه وزارتخانه ای به چه حزبی می رسد فاش می کنند. یک منبع آگاه در ائتلاف "اتحاد ملی" که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با روزنامه الصباح اظهار داشت: وزارتخانه های دفاع و کشور به تکنوکرات ها می رسد و وزارتخانه های خدماتی نیز به نامزدهای باکفایت و توانمند احزاب و با توجه به در نظر گرفتن میزان آراء آنها در انتخابات پارلمانی واگذار خواهد شد.

این در حالی است که برخی منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اعلام کردند که جریان صدر به دنبال وزارتخانه های امنیتی است و تصدی این وزارتخانه ها شرط این جریان برای موافقت با نخست وزیری "نوری المالکی" بوده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که"جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق روز گذشته از یک توافق جدید میان رهبران سیاسی عراق مبنی بر واگذاری پست های امنیتی به شخصیت های مستقل خبر داده بود.

کمیته تعیین مکانیسم برای توزیع پست ها

"حسن السنید" دیگر عضو ائتلاف اتحاد ملی نیز گفت: رهبران اتحاد ملی یک کمیته عالی به منظور تعیین مکانیسم توزیع پست ها به شرکای سیاسی خود تشکیل داده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: این مکانیسم حاوی استانداردها ومعیارهایی است که یک وزیر برای تصدی وزارتخانه باید از آنها برخوردار باشد.

سنید همچنین تصریح کرد: "جلال طالبانی" رئیس جمهور "نوری المالکی" را مامور تشکیل دولت کرده اما حکم رسمی آن بعد از تعطیلات عید سعید قربان ابلاغ خواهد شد.

2 محور اساسی برای تصدی وزارتخانه ها

"کمال الساعدی" دیگر نماینده این ائتلاف نیز اظهار داشت: توافق سیاسی و میزان آراء انتخاباتی دو محور اساسی برای توزیع وزارتخانه ها میان احزاب به شمار می روند.

العراقیه به دنبال وزارتخانه های خدماتی

"عالیه نصیف" یکی از اعضای فهرست العراقیه گفت: العراقیه به دنبال تصدی وزارتخانه های خدماتی است چرا که از طریق آن می توان به ملت عراق خدمت کرد. "صالح المطلک" رئیس جبهه گفتگوی ملی عراق و یکی از اعضای العراقیه نیز چندی پیش گفته بود: فرایند انتخابات و نتایج آن این حق را به ما می دهد که در دولت جدید سمت معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر و نیز 12 وزارتخانه از آن ما باشد.

2 وزارتخانه به جای یک وزارتخانه

"فاتح داروغایی" عضو ائتلاف کردستان عراق نیز از تلاش کردها برای دستیابی به وزارتخانه های دارایی و نفت در دولت جدید به جای وزارت امور خارجه خبر داد. این در حالی است که اتحاد ملی پیشتر اعلام کرده که وزارت نفت از آن این ائتلاف خواهد بود و به گروه دیگری واگذار نخواهد شد.

پیش نویس یک قانون از سوی العراقیه

"هانی عاشور" مشاور فهرست العراقیه نیز در بیانیه ای از تهیه پیش نویس قانونی ویژه در رابطه با شورای عالی سیاست های راهبردی خبر داد و گفت که این پیش نویس برای تصویب به پارلمان و فراکسیون های سیاسی تقدیم خواهد شد.

