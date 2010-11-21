تفاوت ایران با 4 جمهوری اسلامی دیگر جهان/ محتوای آخرین نامه صدام

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، در یادواره شهدای یزدل ، از توابع شهرستان آران و بیدگل ، حرکت به سمت استقرار حق و حکومت اسلامی را از شباهت های قیام حسینی و قیام امام خمینی(ره) دانست و گفت: امام حسین (ع) برای استقرار حق و حکومت اسلامی قیام کردند و امام بزرگوار و شهدای کربلای ایران هم برای استقرار و تثبیت حکومت حق قیام کردند ،و یک حکومت حق و یک حکومت اسلام حقیقی در جهان باشد این حکومت فقط جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود:4 حکومت جمهوری اسلامی دیگر هم در جهان داریم پاکستان ، افغانستان ، کومور و حکومتی که سعودی ها می گویند که ما حکومتمان اسلامی است ، ولی حکومت اسلامی حقیقی و واقعی که قانون اساسی اش، مجلس اش و قوانین دولتش اسلامی باشد فقط ایران است .
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا درتشریح ایدئولوژی های هر دو قیام ، ایدئولوژی حاکم را اسلام ناب محمدی (ص) عنوان کرد و در ادامه در تشریح اهداف جنگ تحمیلی پرداخته و افزود : یکی از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی این بود که با جنگی که بر ملت ما تحمیل کردند، قصد داشتند جلوی پیشرفت اقتصادی ملت و کشور ما را بگیرند و پتانسیل و آن شور انقلابی ، انقلاب را مهار کنند و قدرت انقلاب را کاهش بدهند .
وی افزود: هر کشوری برای اداره امورات خود به بیش از ده هزار کادر نیاز دارد. بهترین جوانان ما پس از انقلاب به جنگ آمدند و من با اطمینان به شما می گویم خیلی از این بسیجی ها انسان های نخبه بودند . جوانان نخبه ای که هرکدامشان اگر بودند در حال حاضر یک مدیر بودند و یا مشاغل اجرائی حساس را عهده دار بودند.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، تقابل کفر و ایمان را در هر دو قیام از دیگر شباهت های نهضت حسینی و نهضت امام خمینی (ره) بر شمرد و افزود:در قیام کربلا ،جبهه مقابل امام حسین (ع) ، یزیدیان با نهایت کفر و شرک بوده اند. هم یزید و هم معاویه ، آشکارا کفر و شرک می ورزیدند.و برایشان مهم نبود که مسلمانان راجع به آنها چطور قضاوت می کنند.از سوی دیگر در جنگ تحمیلی، برای ما کفر صدامی روشن بود. مشرکینی که پشتیبان صدام بوده اند ، قساوت و بی رحمی اشان مشخص بود. قساوت صدام آنقدری بود که فقط مردم ایران را محدود نمی شد و این قساوت را دربمباران شیمیائی حلبچه بوضوح می توان دید.
وی ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس هم اگر خون شهدا نبود، از جمهوری اسلامی ، خبری نبود کشور ایران تجزیه می شد وحکومت اسلامی هم شکست می خورد. چون یکی از اهداف جنگ تحمیلی این بود که نگذارند در ایران حکومت اسلامی شکل بگیرد .
دکتر صفوی در ادامه ، قدرت ایمان مردم را ازمهمترین عوامل پیش برنده هشت سال دفاع مقدس خواند و افزود:
آن مردمی که در زمان امام حسین (ع)بودند نه بصیرت دینی داشتند ونه بصیرت سیاسی ، نه امام را می شناختند ونه شجاعت داشتند. مردم ما نه رسول خدا را دیده بودند نه امام معصوم را ولی بصیرت و عمق بینش دینی داشتند و این را در کثرت یاران فداکار امام خمینی (ره)می توانید ببینید ، امام فرماندهان مومن، شجاع و خردمند، بسیاری داشتند .
وی ادامه داد: در کربلای حسین ابن علی شکست ظاهری حاصل شد ولی در کربلای ایران هم پیروزی ظاهری هم پیروزی باطنی با ایران بود . عراقی ها می خواستند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. می خواستند خوزستان را از ایران جدا کنند و می خواستند قرارداد 1975 را لغو کنند که نتوانستند. ما به طور قطع پیروز از این جنگ بیرون آمدیم ، هم کشورمان را حفظ کردیم و هم منافعمان را . محتوای آخرین نامه ای که صدام برای آقای هاشمی قبل از حمله به کویت نوشت ، این بود که من تمام بندهای قرارداد 1975 را قبول دارم و سازمان ملل عراق را به عنوان آغاز گر جنگ به عنوان متجاوز اعلام کرد ، اینها همه هم پیروزی سیاسی است و هم نظامی .
