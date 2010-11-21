تفاوت ایران با 4 جمهوری اسلامی دیگر جهان/ محتوای آخرین نامه صدام

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، در یادواره ‏شهدای یزدل ، از توابع شهرستان آران و بیدگل ، حرکت به سمت استقرار حق و حکومت اسلامی را از ‏شباهت های قیام حسینی و قیام امام خمینی(ره) دانست و گفت:‏ امام حسین (ع) برای استقرار حق و حکومت اسلامی قیام کردند و امام بزرگوار و شهدای کربلای ایران هم ‏برای استقرار و تثبیت حکومت حق قیام کردند ،و یک حکومت حق و یک حکومت اسلام حقیقی در ‏جهان باشد این حکومت فقط جمهوری اسلامی ایران است. ‏



وی افزود:‏‏4 حکومت جمهوری اسلامی دیگر هم در جهان داریم پاکستان ، افغانستان ، کومور و حکومتی که سعودی ‏ها می گویند که ما حکومتمان اسلامی است ، ولی حکومت اسلامی حقیقی و واقعی که قانون اساسی اش، ‏مجلس اش و قوانین دولتش اسلامی باشد فقط ایران است . ‏

سرلشکر صفوی در تبیین شباهت های رهبری نهضت کربلا و انقلاب اسلامی ،‌ به رهبری امام خمینی (ره) ‏گفت: ‏رهبری قیام کربلای حسینی امام معصوم است و ما هیچ ادعایی نداریم که امام خمینی معصوم بوده، ولی ‏اعتقادمان این است که در فلسفه سیاسی حکومت شیعه در زمان غیبت کبری ولی فقیه نیابت عام امام زمان را ‏عهده دار است . اگر خداوند عنایتی به امام خمینی (ره) نداشت ، از پس شاه برنمی آمد که شاه را از این ‏کشور بیرون کند ، بیرون کردن شاهی که امریکا،اروپایی ها، اسرائیل و... پشت سرش بود ودر افتادن با شاه ‏کار هرکسی نبود .اگر عنایت خداوند متعال نبود نمی شد این انقلاب را از این جنگ به پیروزی رساند . ‏رهبری حضرت امام (ره) یک رهبری بر حق بود. معیار ومیزان داشت وبر اساس قران و سنت نبوی و سنت ‏علوی جنگ را اداره می کرد.‏



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا درتشریح ایدئولوژی های هر دو قیام ، ایدئولوژی حاکم را ‏اسلام ناب محمدی (ص) عنوان کرد و در ادامه در تشریح اهداف جنگ تحمیلی پرداخته و افزود :‏ یکی از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی این بود که با جنگی که بر ملت ما تحمیل کردند، قصد داشتند ‏جلوی پیشرفت اقتصادی ملت و کشور ما را بگیرند و پتانسیل و آن شور انقلابی ، انقلاب را مهار کنند و ‏قدرت انقلاب را کاهش بدهند .‏



وی افزود: هر کشوری برای اداره امورات خود به بیش از ده هزار کادر نیاز دارد.‏ بهترین جوانان ما پس از انقلاب به جنگ آمدند و من با اطمینان به شما می گویم خیلی از این بسیجی ها ‏انسان های نخبه بودند . جوانان نخبه ای که هرکدامشان اگر بودند ‏در حال حاضر یک مدیر بودند و یا مشاغل اجرائی حساس را عهده دار بودند.‏



مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، تقابل کفر و ایمان را در هر دو قیام از دیگر شباهت های نهضت ‏حسینی و نهضت امام خمینی (ره) بر شمرد و افزود:‏در قیام کربلا ،جبهه مقابل امام حسین (ع) ، یزیدیان با نهایت کفر و شرک بوده اند. هم یزید و هم معاویه ، ‏آشکارا کفر و شرک می ورزیدند.و برایشان مهم نبود که مسلمانان راجع به آنها چطور قضاوت می کنند.‏از سوی دیگر در جنگ تحمیلی، برای ما کفر صدامی روشن بود. مشرکینی که پشتیبان صدام بوده اند ‏، قساوت و بی رحمی اشان مشخص بود. قساوت صدام آنقدری بود که فقط مردم ایران را محدود نمی شد و ‏این قساوت را دربمباران شیمیائی حلبچه بوضوح می توان دید.‏



وی ادامه داد: ‏در هشت سال دفاع مقدس هم اگر خون شهدا نبود، از جمهوری اسلامی ، خبری نبود کشور ایران تجزیه می ‏شد وحکومت اسلامی هم شکست می خورد. چون یکی از اهداف جنگ تحمیلی این بود که نگذارند در ‏ایران حکومت اسلامی شکل بگیرد .‏



دکتر صفوی در ادامه ، قدرت ایمان مردم را ازمهمترین عوامل پیش برنده هشت سال دفاع مقدس خواند و ‏افزود:‏

آن مردمی که در زمان امام حسین (ع)بودند نه بصیرت دینی داشتند ونه بصیرت سیاسی ، نه امام را می ‏شناختند ونه شجاعت داشتند. مردم ما نه رسول خدا را دیده بودند نه امام معصوم را ولی بصیرت و عمق ‏بینش دینی داشتند و این را در کثرت یاران فداکار امام خمینی (ره)می توانید ببینید ، امام فرماندهان مومن، ‏شجاع و خردمند، بسیاری داشتند .‏



وی ادامه داد:‏‏ در کربلای حسین ابن علی شکست ظاهری حاصل شد ولی در کربلای ایران هم پیروزی ظاهری هم ‏پیروزی باطنی با ایران بود .‏‏‏ عراقی ها می خواستند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. می خواستند خوزستان را از ایران جدا کنند و می ‏خواستند قرارداد 1975 را لغو کنند که نتوانستند. ما به طور قطع پیروز از این جنگ بیرون آمدیم ، هم کشورمان را حفظ کردیم و هم منافعمان را . محتوای آخرین نامه ای که صدام برای آقای ‏هاشمی قبل از حمله به کویت نوشت ، این بود که من تمام بندهای قرارداد 1975 را قبول دارم و سازمان ملل ‏عراق را به عنوان آغاز گر جنگ به عنوان متجاوز اعلام کرد ، اینها همه هم پیروزی سیاسی است و هم ‏نظامی .