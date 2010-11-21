خشکاندن تالابهای لرستان برای توسعه اراضی کشاورزی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تالابها جز پرتولیدترین محیط‌های طبیعی هستند. این مناطق دارای فواید اقتصادی فراوانی از جمله تولید محصولات شیلاتی (بیش از دوسوم برداشت ماهی در جهان به سلامت مناطق تالابی بستگی دارد)، حفظ سطح آب برای مناطق کشاورزی، تولید چوب، ذخیره آب و کاهش بلایای طبیعی و بویژه سیلاب است.

تثبیت خطوط ساحلی، از بین رفتن مواد زاید و تصفیه آب، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای طبیعی و ایجاد بستر مناسب برای حیات بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی از ویژگی‌های ارزشمند تالاب‌ها هستند.

تالاب‌ها جزو تهدید شونده‌ترین زیستگاه‌ها به‌شمار می‌روند که این موضوع به‌طور عمده ناشی از خشکاندن و تغییر کاربری، ایجاد آلودگی و برداشت بی‌رویه از گونه‌های زیستی تالابهاست.

مصارف آب تالاب برای کشاورزی، وارد شدن سموم کشاورزی و مواد زائد به تالابها، خشکسالی، صید و شکار بی‌رویه و فعالیت‌های کشاورزی در حریم تالاب‌ها از دیگر عواملی هستند که در نابودی این اکوسیستم‌های کم‌نظیر تاثیر دارند.

تالاب گری بلمک- پلدختر

استان لرستان با ظرفیتی بی نظیر در حوزه طبیعت گردی و صنعت اکوتوریسم دارای تالابهای 11 گانه ای است که هر کدام می توانند به عنوان فرصتی بی بدیل در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.

این در حالیست که عدم حفاظت از این تالابها به دلیل اینکه جزو مناطق حفاظت شده محسوب نمی شوند موجب تعرض انسان با روش های مختلف به این تالابهای زیبا شده است.

در حال حاضر وضعیت خشک شدن تالابهای استان به ویژه در شهرستان پلدختر برای تبدیل آنها به زمین کشاورزی به گونه ای است که برخی از این تالابها به طور کلی از پهنه طبیعت استان لرستان محو شده اند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر محدوده تالابهای استان لرستان در شهرستان پلدختر بالغ بر 15 هزار هکتار است که به عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد نظارت سازمان محیط زیست هستند.

محمد حسین بازگیر با اشاره به وجود 11 تالاب در شهرستان پلدختر، عنوان کرد: این تالابها برخی دائمی و برخی به صورت فصلی هستند.

وی با اشاره به اینکه تالاب گری بلمک بزرگترین تالاب استان لرستان محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این تالاب در حال حاضر با توجه به زهکشی های انجام شده به یک تالاب فصلی کوچک و موقتی تبدیل شده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه مساحت زیادی از این تالاب از دست رفته است، یادآور شد: این در حالی است که سالانه بیش از 15 گونه پرنده که برخی از آنها جزء گونه های کمیاب هستند به این تالابها مهاجرت می کنند.

بازگیر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهم ترین نگرانی ما در مورد تالابهای پلدختر بحث دخل و تصرف های صورت گرفته در حریم آنها است، بیان داشت: این امر موجب از بین رفتن برخی از تالابهای استان شده است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال با استمرار روند تعرض زمین های کشاورزی به تالاب دورود دیگر چیزی از این تالاب باقی نمانده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به دخل و تصرف صورت گرفته در حریم تالاب گری بلمک، یادآور شد: در حال حاضر توسط یکی از نهادهای مسئول میلیاردها تومان هزینه انجام شده و این تالاب زهکشی شده است.

بازگیر ادامه داد: با صرف هزینه های زیاد آب تالاب گری بلمک توسط یک کانال به طول دو کیلومتر به رودخانه تخلیه می شود تا با خشک شدن این تالاب زمینه توسعه اراضی کشاورزی در این منطقه فراهم شود.

وی ادامه داد: این امر موجب شده است که از مساحت 600 هکتاری تالاب گری بلمک بیش از 500 هکتار آن از دست برود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به احداث و حفر چاههای غیرمجاز در اطراف تالابهای پلدختر، یادآور شد: با ادامه این روند دیگر اثری از تالابهای استان لرستان باقی نخواهد ماند.

بازگیر با اشاره به پیگیری های این سازمان برای تبدیل تالابهای پلدختر به منطقه حفاظت شده، خاطر نشان کرد: توافقات اولیه این کار انجام شده که در صورت تصویب در سفر سوم هیئت دولت زمینه حراست بیشتر از تالابهای استان لرستان فراهم خواهد شد.

تالاب های استان لرستان با بیش از 15 هزار عرصه مکان و زیستگاه مناسبی برای زیست انواع پرندگان بومی و مهاجر و همین طور انواع آبزی است. بیشترین و مهم ترین تالابهای استان در شهرستان پلدخترواقع شده است.

این شهر دارای آب و هوایی نسبتا گرم و خشک است. پلدختر از شمال به شهرخرم آباد و از جنوب به استان خوزستان محدود می شود. پلدختر را می توان شهر تالابهای لرستان نامید.

این شهر دارای تالابهای فصلی و دائمی هم چون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب "گری بلمک" با بیش از 500 هکتار وسعت بزرگترین آنهاست.

این تالابها محل زیستگاه پرندگانی هم چون چنگر، کشیم، حواصیل خاکستری، اردک ارده ای و اردک سر سبز است. همچنین دارای گیاهانی همچون سرخس آبزی، پونه، یونجه، شبدر، جلبک سبز، شقایق و خار شتر است. شکار کردن در این تالابها به علت حضور پرندگان مهاجر و بومی ممنوع است.