حمایت هدفمند 4 وزارتخانه از بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 131 این لایحه را با 182 رای موافق، 4 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد؛ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه‌ای که به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

