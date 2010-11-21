فرماندار جدید شهرستان آشتیان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک فرماندار آشتیان در مراسم تودیع و معارفه خود گفت: این شهر از نظر جمعیتی و موقعیت جغرافیایی کوچکترین شهرستان استان محسوب می شود اما از جهت فرهنگی دارای موقعیت ویژه است.

محمد مبصری با بیان اینکه در دو سال گذشته اعتبارات این شهرستان صد در صد تخصیص یافته است، افزود: 16 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی غیر از اعتبارات ملی اختصاص یافته که از این مبلغ بالغ بر 385 میلیون تومان برای انجام کارهای فرهنگی از قبیل کمک به تعمیرات مساجد، بهسازی قبور شهدا و امامزادگان هزینه شده است.

فرماندار پیشین شهرستان آشتیان با بیان اینکه در طول چهارسال، 405 پروژه بزرگ و کوچک در این شهرستان احداث شده است اظهار داشت: برخی از این پروژه ها پایان یافته و برخی هنوز نیمه تمام است.

وی با اشاره به احداث فضاهای ورزشی در این شهرستان اظهار داشت: باتوجه به احداث فضاها و اماکن ورزشی در این شهرستان سرانه فضای ورزشی 66 درصد است.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته تنها چهار روستای استان گازرسانی شده بود، گفت: در حال حاضر تنها سه روستای آشتیان فاقد نعمت گاز هستند که تا سال 90 این روستاها نیز به اتمام می رسد.

مبصری با بیان اینکه در سال 86 دانشگاه پیام نور این شهرستان افتتاح شد، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد رشته های دانشگاههای این واحد از دو رشته به 10 رشته و دانشجویان آن نیز از 50 به 500 نفر افزایش یافته است.

وی مشکل راه، اشتغال و عدم بکارگیری نیروهای بومی را در ادارات آشتیان از جمله مشکلات آن عنوان کرد و ادامه داد: امید است این مشکلات با نظر مساعد مسئولین و همت فرماندار جدید رفع شود.

مبصری بیش از چهارسال فرماندار آشتیان بود.