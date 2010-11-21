  1. سیاست
احمدی نژاد تاکید کرد :

نقش ایران و زیمبابوه در ایجاد نظم جهانی بر اساس عدالت

رئیس جمهور با اشاره به اشتراک مواضع ایران و زیمبابوه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بر نقش آفرینی دو کشور در ایجاد نظم جدید جهانی بر پایه عدالت و دوستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور شنبه شب در تهران در دیدار وزیر امور خارجه زیمبابوه فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود در دو کشور را به منظور ارتقاء سطح روابط  دوجانبه و منطقه‌ای مورد تاکید قرار داد و گفت: افزایش همکاری‌ها و سطح مبادلات اقتصادی ایران و زیمبابوه در بخش‌های مختلف به نفع دوملت و کشورهای منطقه است.

رئیس جمهور در ادامه به شرایط کنونی جهان اشاره کرد و با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری در آستانه افول قرار گرفته است، اظهار داشت: ایران و زیمبابوه با توجه به اشتراک مواضع در موضوعات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای می‌توانند در ایجاد نظم جدید جهانی بر پایه عدالت و دوستی نقش‌آفرینی فعالی داشته باشند.
 
وزیر امور خارجه زیمبابوه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش مصمم است از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقاء سطح روابط زیمبابوه با ایران استفاده کند، اظهار داشت: زیمبابوه خود را همسو با مواضع جمهوری اسلامی ایران می‌داند و در تلاش است همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خود را با تهران هر چه بیشتر گسترش دهد.
