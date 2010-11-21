دولتی کردن شهرداران با قانون اساسی مغایر دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح یکشنبه در گزارشی از حضور در سی و هشتمین اجلاس شورای استانها در شورای شهر گرگان افزود: با این روند و رویکرد مجلس محترم بهتر است شوراها را تعطیل کنند تا هم خیال مردم راحت شود و هم نمایندگان مجلس مدت زمانی را که صرف تضعیف شوراها می کنند به خدمت رسانی بیشتر بگذرانند.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح انتخاب شهرداران به پیشنهاد وزارت کشور و کاهش اختیارات شوراهای شهر، عدم پاسخگویی شهرداران به نمایندگان منتخب مردم و تبدیل شدن شهرداران مردمی به شهرداران دولتی باید منتظر بروز چالش های زیادی برای این طرح غیر کارشناسانه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تصویب این طرح در تمام زمینه ها و قوانین شورا و شهرداری از جمله ابزار استیضاح شهرداران و نظارت بر عملکرد شهرداری ها تاثیر گذار است.

نورا با اشاره به اینکه بنابر اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان ها حق دارد طرح ها و لوایحی را به طور مستقیم به مجلس یا دولت ارایه شود، افزود: با ارسال پیشنهادات مختلف کمیسیون های شورای عالی استان ها در خصوص بازنگری در این طرح به مجلس متاسفانه به جای تقویت شوراها و افزودن اختیارات آنها برای تحکیم مردم سالاری دینی و حل مشکلات مردم هر روز شاهد برنامه های جدیدی برای کاستن اختیارات شوراها هستیم.

وی تصریح کرد: طرح انتخاب شهرداران از مرداد ماه سال گذشته در مجلس مطرح بوده است که پس از بررسی های مختلف طی آبان ماه سال جاری در کمیسیون امور شوراها با قید انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200 هزار نفر توسط وزارت کشور، کمتر از 200 هزار نفر و مراکز استانها توسط استانداران و در شهرهای کوچک با انتخاب فرمانداران و تصویب و تایید شوراهای اسلامی شهر مصوب شد.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها با تاکید بر جایگاه شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی که یک فصل و هشت اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اختصاص دارد، تصریح کرد: جای بسی تاسف دارد که کمیسیون های مجلس به جای همراه بودن با شوراهای شهر و تقویت حوزه اختیارات آنها، انتخاب شهرداران را که مهمترین عامل حاکمیت و قوت گرفتن شوراها است، چنین تصمیم غیرکارشناسانه ای را اتخاد می کنند.

نورا با تاکید بر همفکری و جامع نگری در مدیرت شهری اظهار داشت: انتخاب شهردار پکیج کاملی است که تمام موارد آن اعم از تذکر، استیضاح، ابلاغ حکم، تایید مصوبات، بازنگری طرح ها و مواردی از این دست باید مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها در ادامه انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور از تجربیات شکست خورده سال ها پیش و کشورهای دیگر عنوان و خاطر نشان کرد: تصویب این طرح باعث نگرانی همه اعضای شوراهای اسلامی در 32 هزار واحد شورایی سراسر کشور و مغایر با اصل 103 و 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه با انتقاد به رویکرد مجلس نسبت به شوراهای اسلامی شهر یادآور شد: ارایه طرح ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی چون حذف نمایندگان مردم از کمیسیون های ماده 100 و 77 و انتخاب شهردار توسط دولت بخشی از فعالیت های مجلس برای دور کردن شوراها از جایگاه واقعی شان است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در پایان ضمن تشکر و قدردانی از شورای نگهبان و مجلس در تصویب لوایح پیشنهادی شورای عالی استان ها گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی شورا رد و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود تا بتوان از ظرفیت های شورا در توسعه همه جانبه و پایدار کشور بهره برد.