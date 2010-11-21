وزیر دفاع به مقام شامخ شهدای پاسدار لرستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار احمد وحیدی دقایقی قبل با حضور در گلزار شهدای شهر خرم آباد ضمن قرائت فاتحه و نثار گل به مقام والای 18 شهید پاسدار لرستانی ادای احترام کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور حضور در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای انفجار پادگان امام علی (ع) خرم آباد در این استان حضور یافته است.

سردار وحیدی تا دقایقی دیگر برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهدای انفجار پادگان امام علی(ع) خرم آباد در محل حوزه علمیه کمالیه خرم آباد حضور خواهد یافت.

به گزارش مهر، بیستم مهرماه سالجاری در انفجاری که در پادگان امام علی(ع) شهرستان خرم آباد رخ داد تعدادی از پاسداران جان بر کف لرستانی شهید و مجروح شدند. علت این حادثه از سوی مسئولان سپاه استان لرستان آتش گرفتن یکی از زاغه های مهمات عنوان شد.

بر اثر انفجار رخ داده در پادگان امام علی(ع) خرم آباد مطابق آمار اعلام شده از سوی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان 18 تن شهید و 14 نفر زخمی شدند.

بنابر این گزارش مراسم تشییع پیکر این شهدا همزمان با 22 مهرماه سالجاری با حضور جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، جمع زیادی از مردم ولایتمدار استان، خانواده های شهدای انفجار پادگان امام علی خرم آباد و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

پیکر این شهدای والامقام با حضور گسترده مردم لرستان تشییع و در میان حزن و اندوه مردم ولایتمدار این استان در محل گلزار شهدای شهر خرم آباد به خاک سپرده شد.