78 درصد اشتغال پیش بینی شده در کردستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی شامگاه شنبه و در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح کشور، مقرر شد که در سال جاری 20 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که از ابتدای سال تاکنون 78 درصد از این تعهد اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی و برگزاری منظم جلسات کارشناسی در سطح استان تاکنون 15 هزار و 309 شغل معادل 78 درصد مجموع شغل های تعهد شده که 20 هزار شغل بوده است، در کردستان تحقق یافته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در ادامه به تشکیل کارگروه اشتغال روستایی در استان اشاره کرد و گفت: این کارگروه 66 روستای مستعد سرمایه گذاری را شناسایی و برای هر روستا یک میلیارد ریال تسهیلات در نظرگرفته است که این رقم به سه میلیارد ریال افزایش یافته و می توان طرح های مختلفی در روستاها ارائه و از تسهیلات مورد نیاز استفاده کرد .

اسدی همچنین به ابلاغ 77 میلیارد ریال جدید به کارگروه اشتغال روستایی استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: با این مبلغ جدید می توان طرح های بیشتری در روستاها تعریف و برای افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در روستاهای استان کردستان برنامه ریزی کرد.

وی همچنین سهمیه کارورزی استان در سال جاری را دو هزار نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ذکر کرد و افزود: بعد از ابلاغ نهاد ریاست جمهوری و تامین اعتبار آن، به مدت 11 ماه به کارورزان حقوق پرداخت می شود .

در این جلسه استاندار کردستان نیز بر پیگیری مصوبات شورای اشتغال و برنامه ریزی استان از سوی مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیران باید با جدیت هرچه بیشتر در جهت اجرایی شدن مصوبات تلاش کنند .