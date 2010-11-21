بزرگترین اکتشاف قرن توسط یک راننده بولدوزر!

به گزارش خبرگزاری مهر، کشفی اتفاقی توسط یک راننده بلدوزر منجر به حادثه ای شد که می تواند بزرگترین اکتشاف قرن نام بگیرد: کشف گورستانی متعلق به عصر یخبندان که می تواند رقیبی برای منطقه مشهور "لا برو" به شمار رود.

پس از دو هفته حفاری در مخزن فسیلی "زیگلر" در نزدیکی روستای "اسنومَس" واقع در کلرادو، دانشمندان موزه علوم طبیعی "دنور" گنجینه ای بزرگ از فسیلهای متعدد، حشرات و گیاهان را با خود به خانه بردند. گنجینه ای که به گفته آنها می تواند دیدگاهی واقع بینانه از جانداران غول پیکری که در دوران باستان بر روی زمین پرسه می زدند را در اختیار آنها قرار دهد.

شبیه سازی ظاهر حیوانات عصر یخبندان از روی فسیلهای کشف شده

از زمانی که دانشمندان استخراج فسیلها را آغاز کردند در حدود 600 استخوان از 20 گونه جانداری متعلق به دوران پلیستوسن یا همان عصر یخبندان را از زیر خاک بیرون کشیدند. بقایای پنج پستاندار فیل نما به نام "مستودون"، سه گاو میش، یک تنبلک، یک گوزن، یک سمندر ببری و دو ماموت کلمبیایی از جمله فسیلهای ارزشمندی بوده اند که در این گورستان دسته جمعی ما قبل تاریخ کشف شده اند.

شکل شبیه سازی شده یک ماموت کلمبیایی

کشف این منطقه زمانی آغاز شد که یک راننده بولدوزر به صورت اتفاقی با یکی از فسیلهایی که به یک ماموت تعلق داشت برخورد کرده و به سرعت با موزه تاریخ طبیعی دنور تماس گرفت تا آنها را از این کشف آگاه کند.

از دیگر بخشهای هیجان انگیز این منطقه فسیلی، کشف تعداد زیادی حشره و حیات گیاهی است، به همراه تکه های چوبی که در عصر یخبندان توسط سگهای آبی جویده شده اند. دانشمندان معتقدند این مدارک می توانند پنجره ای را به سوی اکوسیستم عصر یخبندان به روی آنها بگشاید.

بی همتا بودن این منطقه به خاطر موقعیتی است که در آن واقع شده است، منطقه "زیگلر" بر فراز منطقه ای قرار گرفته که نسبت به بسیاری از دیگر مناطق اکتشافی مرتفع تر به شمار می رود. این منطقه در اصل یک دریاچه یخی بوده و از این رو توانسته فسیلهایی که درونش قرار داشته اند را برای بیش از 40 هزار سال سالم نگه دارد.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، دانشمندان اکنون این فسیلهای ارزشمند را به موزه دنور انتقال داده اند تا قبل از بازگشت دوباره به منطقه ماقبل تاریخی "زیگلر" در ماه می، عملیات مورد نیاز برای حفظ و نگه داری از این فسیلها را آغاز کنند.