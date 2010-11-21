"جی. پی. اس" حافظه را تخریب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مک گیل کشف کردند که سیستمهای "جی. پی. اس" می توانند مشکلاتی جدی را در حافظه جهت یابی فضایی کاربران این دستگاهها ایجاد کند.

به طوریکه کاربرانی که اغلب از جستجوکنندگان ماهواره ای استفاده می کنند بیشتر از کسانی که با استفاده از نقشه های شناختی و ذهنی مسیر خود را پیدا می کنند با خطر بروز آلزایمر مواجه می شوند.

به گفته این محققان انسانها به طور کلی با استفاده از یکی از این متدها جهت یابی می کنند:

1- جهت یابی فضایی که در این روش مغز انسان نقاط مشخصی از مسیر را برای ساخت یک نقشه شناختی انتخاب می کند این نقشه در رسیدن به مقصد به ما کمک می کند.

2- استراتژی تحریکات و پاسخهایی که ما را همانند یک نوع سیستم هدایت خودکار خودروها راهنمایی می کند. این استراتژی که با مرور مسیر به ما می گوید که کدام راه برای رسیدن به مقصد بهتر است با روشی که کاربران "جی. پی. اس" مسیر خود را پیدا می کنند بیشترین نزدیکی را دارد.

این دانشمندان با استفاده از دستگاه رزونانس مغناطیسی کاربردی (fMRI) دریافتند کاربرانی که از هر دو روش موقعیت یابی استفاده می کنند بیشترین فعالیت نورونی را در فضایی از مغز دارند که این فضا با شکل دادن حافظه و جهت یابی فضایی مرتبط است این ناحیه هیپوکامپ نامیده می شود.

این محققان نشان دادند که استفاده بیش از حد از یک دستگاه "جی. پی. اس" با گذشت زمان می تواند منجر به آتروفی (تحلیل) هیپوکامپ شود این آتروفی، خطر مشکلات شناختی مثل آلزایمر را افزایش می دهد.

در افراد متاثر از این بیماری قبل از هر فضایی در مغز، هیپوکامپ شروع به تخریب می کند به همین علت اولین علائم آلزایمر در حافظه و جهت یابی نمایان می شود.

براساس گزارش دیلی تک، همچنین این دانشمندان کشف کردند حجم زیاد ماده خاکستری هیپوکامپ در بزرگسالانی که از استراتژی موقعیت یابی فضایی استفاده می کنند بسیار زیاد است.

این افراد در تستهای استاندارد توانستند نتایج بسیار بالاتری نسبت به کاربرانی که از این تکنیک طبیعی جهت یابی استفاده نمی کنند به دست آوردند.

این نتایج پیشنهاد می کند که حافظه فضایی فعالیت هیپوکامپ را افزایش می دهد. این افزایش موجب بهبود کیفیت زندگی می شود.

بهرحال این محققان به کاربران "جی. پی. اس" توصیه نکردند که دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای خود را از پنجره خودرو به بیرون پرت کنند اما بهتر است که این کاربران هر چند وقت یکبار این دستگاه را کنار بگذارند و برای مسیریابی از حافظه فضایی خود استفاده کنند.