۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۰

واگذاری سهام 5 شرکت دولتی دیگر تصویب شد

هیئت واگذاری فروش سهام پنج شرکت دولتی دیگر را از تصویب گذراند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت واگذاری، عرضه 7.34 درصد سهام شرکت رادیاتور اتومبیل آرمکو از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و 49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه کرخه و شاور از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده به تصویب رسید.

واگذاری یک درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران از طریق مزایده به صورت نقد و 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی باختر از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات روزجاری هیئت واگذاری بود.
 
در این جلسه، واگذاری 40 درصد سهام شرکت پالایش نفت تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هم به طرح توزیع سهام عدالت تصویب شد.
 
 
