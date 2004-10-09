تيم ملي مقابل آلمان شكست را پذيرا شد

به گزارش خبرنگار " مهر" در حالي كه همگان پس از نيمه نخست انتظار داشتند تا تيم ملي همان روند مثبت را در نيمه دوم پي بگيرد اما بازيكنان ما باافتي محسوس روبه رو شدند و نتوانستند همانند نيمه نخست بازي قابل قبولي را مقابل حريف نامدارخودبه نمايش بگذارند.

درنيمه دوم نيز اين آلمانها بودند كه همانندنيمه نخست زود به گل رسيدند و اينباربرداريج در دقيقه 53 گل دوم آلمان را به ثمر رساند تا تيم ملي براي جبران به تلاشي مضاعف دست بزند اما عملا تا پايان نيمه دوم حركت خاصي از ملي پوشان كشورمان شاهد نبوديم تادر نهايت اين مسابقه با حساب دو بر صفر به سود آلمانها خاتمه يابد.