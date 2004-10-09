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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۲۱:۲۴

در حاشيه ديدار تيم هاي ملي فوتبال ايران و آلمان (16)

تيم ملي مقابل آلمان شكست را پذيرا شد

تيم ملي فوتبال كشورمان در ديدار دوستانه خود مقابل آلمان با تيجه دو بر صفر بازي را واگذار كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" در حالي كه همگان پس از نيمه نخست انتظار داشتند تا تيم ملي همان روند مثبت را در نيمه دوم پي بگيرد اما بازيكنان ما باافتي محسوس روبه رو شدند و نتوانستند همانند نيمه نخست بازي قابل قبولي را مقابل حريف نامدارخودبه نمايش بگذارند.
درنيمه دوم نيز اين آلمانها بودند كه همانندنيمه نخست زود به گل رسيدند و اينباربرداريج در دقيقه 53 گل دوم آلمان را به ثمر رساند تا تيم ملي براي جبران به تلاشي مضاعف دست بزند اما عملا تا پايان نيمه دوم حركت خاصي از ملي پوشان كشورمان شاهد نبوديم تادر نهايت اين مسابقه با حساب دو بر صفر به سود آلمانها خاتمه يابد.

کد مطلب 119536

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