به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظر سنجی‌هایی که از ماه آپریل تا ژوئن امسال برای اندازه گیری درجه رضایتمندی دانشجویان فارغ التحصیل از رشته تحصیلی، بر روی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاههای جهان که مدرک تحصیلی خود را بین سالهای 1999 تا 2010 گرفتند انجام شد، مشخص شد که دانشجویان برخی رشته ها در مقایسه با دیگر رشته ها نسبت به رشته تحصیلی خود، سرویس مربوط به دانشجویان، برنامه های مطالعاتی دانشگاه، شهریه دانشگاه و بودجه تحصیلی از حس رضایتمندی بیشتری برخوردارند.

در این نظر سنجی حدود 50 سئوال از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای مختلف جهان پرسیده شد که از نمونه سئوالات مطرح شده می‌توان به طرز برخورد کارکنان و اساتید دانشگاهی با دانشجویان، حمایت استاد از دانشجو، امکان دسترسی آسان به وب سایت دانشگاه، اندازه کلاسها، تسلط اساتید بر روی مباحثی که تدریس می‌کنند اشاره کرد.

گرچه به دلیل کاهش بودجه های تحصیلی و افزایش شهریه ها در بیشتر دانشگاههای معتبر جهان آمار رضایتمندی دانشجویان بخصوص در دانشجویان دوره های دکتری رشته های علوم انسانی و اجتماعی نسبت به سال گذشته کم شده اما این آمار برای دانشگاهها به منظور بالا بردن نرخ حفظ دانشجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر اساس آمار منتشر شده هر چه درصد تعامل دانشجو با استاد در کلاس بیشتر باشد، رضایتمندی او از دانشگاه و استاد نیز بیشتر شده و این عامل باعث بالا رفتن سطح علمی او و در نتیجه کسب نمرات بالاتر می‌شود.

بطور کلی آمار دانشجویان راضی در آمریکا، استرالیا، فرانسه، انگلیس و کانادا به دلیل کیفیت آموزشی و تسهیلات بالا نسبت به دیگر کشورها بالاتر است.

آمار رضایتمندی دانشجویان از امکانات، شیوه تدریس، رشته تحصیلی و نوع رفتار اساتید در انگلیس 82 درصد، در کانادا 56 درصد، در اسکاتلند 86 درصد و در ایرلند 83 درصد تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش پی اسکیل، در جدول زیر میزان رضایتمندی دانشجویان 21 رشته تحصیلی نشان داده شده که در این میان رشته روانشناسی ناراضی ترین دانشجویان و رشته مهندسی شیمی راضی ترین دانشجویان را دارد.

بر اساس این جدول، به ترتیب رشته های مهندسی شیمی با 54 درصد، سیستمهای مدیریت اطلاعات با 54 درصد، حسابداری با 50 درصد، تبلیغات با 50 درصد، تجارت بین الملل با 49 درصد، زیست شناسی با 48 درصد، تجارت با 48 درصد، مدیریت بهداشت با 48 درصد، علوم کامپیوتر با 48 درصد، مهندسی با 47 درصد، علوم دارایی با 47 درصد، مهندسی عمران با 46 درصد، تاریخ با 44 درصد، علوم سیاسی با 44 درصد، زبان انگلیسی با 44 درصد، ارتباطات با 43 درصد، بازاریابی با 43 درصد، اقتصاد با 40 درصد، مهندسی محیطی با 40 درصد و روانشناسی با 26 درصد میزان رضایتمندی دانشجویان را به همراه دارند.