مسئولان مصری حق آزادی بیان مخالفان را حفظ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "مالکوم اسمارت" مدیر برنامه های خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این بیانیه اعلام کرد: مسئولان مصری باید حق آزادی بیان، تجمع و امنیت کسانی که در تحصن های آرام شرکت می کنند را بدون تبعیض حفظ کنند و آنها را تحت فشار و بازداشت قرار ندهند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: رای دهندگان باید از حمایت نیروهای پلیس مصر برخوردار شوند نه اینکه از سوی آنها تهدید شوند.

از سوی دیگر گروه اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای مخالفت خود را با نظارت آمریکا بر انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ 28 نوامبر اعلام اما بر اهمیت نظارت سازمان های مدنی داخلی و بین المللی همچون سازمان ملل بر این انتخابات تاکید کرد.

خاطرنشان می شود نیروهای امنیتی مصر جمعه شب حدود 300 تن از اعضای اخوان المسلمین این کشور را در جریان یک تحصن آرام بازداشت کردند. نیروهای مصری در این تحصن با گاز اشک آور و باتوم و شلیک تیرهوایی مردم را متفرق می کردند.