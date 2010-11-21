یارانه های 1.5 درصد خانوارهای استان مرکزی به حساب واریز نشده است

حسین حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: یارانه های 350 هزار نفر از سرپرست خانوارها به حساب آنها واریز شده است و مابقی به علت اینکه حساب آنها موقت بوده به حساب واریز نشده است.

وی با بیان اینکه بیشترین شماره های واریزی یارانه ها در طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان مرکزی مربوط به بانک ملی است اظهار داشت: 27.5 درصد سرپرست خانوارها در بانک ملی و بقیه در سایر بانکهای خصوصی و دولتی این وجه واریز شده است.

حسین آبادی افزود: سرپرست خانوارهایی که این وجه به حساب آنها واریز نشده است یا دارای دیگر اشکالاتی از قبیل کم بودن وجه واریزی هستند می توانند از یک آذر ماه برای رفع این نواقص اقدام کنند.

وی با بیان اینکه نگرانی از بابت این مسئله وجود ندارد بیان کرد: این خانوارها می توانند با مراجعه به سایتwww. refahi.ir نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

حسین آبادی بیان کرد: همچنین سرپرست خانوارهایی که تاکنون فرم اقتصادی پر نکرده اند می توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.