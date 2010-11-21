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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

فیلم "کوچه هفتم" تهیه می‌شود

فیلم "کوچه هفتم" تهیه می‌شود

فیلم تلویزیونی "کوچه هفتم" به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی برای پخش در اربعین حسینی به زودی کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که برای پخش از این شبکه در اربعین حسینی تهیه می‌شود. فیلم "کوچه هفتم" داستان زندگی احسان پسر هفت ساله‌ای را به تصویر می‌کشد که تلاش دارد مظلومیت پدرش را که مدتی است در زندان بسر می‌برد را اثبات کند و برای اثبات بی گناهی پدرش تا اربعین حسینی وقت دارد و در این مدت ماجراهایی اتفاق می‌افتد.

فیلمنامه "کوچه هفتم" را میترا تمجیدی و مریم منشی زاده نوشتند و سیاووش طهمورث، جعفر دهقان، نگین صدق گویا، مجید شهریاری وسعید نورالهی از بازیگرانی هستند که با آغاز تصویربرداری مقابل دوربین می‌روند.
 
تصویربرداری این فیلم تلویزیونی در شهر اصفهان به زودی آغاز می‌شود و دیگر عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: هوشنگ غفوری، صدابردار: وحید سلطانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مسعود حقی، تدوین: روزبه کلباسی، طراح گریم: محمد ضیایی و مدیر تولید: سعید علیجانی.

 
کد مطلب 1195376

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