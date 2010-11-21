به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیین پایانی "کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)" شامگاه گذشته با حضور مسئولین جهاد دانشگاهی، نمایندگان حامیان کنگره و صاحبان آثار برگزیده برگزار شد.

دبیر علمی کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)، در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی یکی از پرسابقه‌ترین و درخشان‌ترین نهادهای علمی و فرهنگی کشور است و برگزاری چنین کنگره‌ای هم یکی از نمونه های چنین فعالیتهایی است.

دکتر علی منتظری افزود: تشکیل جهاد دانشگاهی، بقا، تداوم و توسعه فعالیت‌های این نهاد انقلابی نیز مرهون جوهره فرهنگی آن در مقاطع حساس حیات انقلاب فرهنگی است.

جهاد دانشگاهی همیشه در عرصه فرهنگی در صحنه بوده است

وی با تأکید بر این‌که جهاد دانشگاهی همواره خالصانه و متعهدانه در خدمت نظام و انقلاب بوده است گفت: روزی دانشگاه‌ها محل جولان منافقین، سلطنت‌طلبان و گروهک‌ها بود. آرامش امروز دانشگاه‌های ما مدیون مجاهدت نیروهای دلسوز انقلاب و جهادگرانی است که در پرتو و برکت اندیشه‌های دوران‌ساز حضرت امام(ره) فعالیت های فرهنگی را وجهه همت خویش قرار داده بودند. اگر کسانی با تاریخچه یا سابقه فعالیت جهاد دانشگاهی آشنا نیستند بدانند جهاد در زمینه‌های فرهنگی همیشه در صحنه بوده است. مگر آنکه برای فعالیت های این نهاد علمی و فرهنگی مانع تراشی شده است.

دبیر علمی کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف جهاد دانشگاهی از شورای فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: جای تأسف دارد که جهاد دانشگاهی را که در طول فعالیت خود همیشه فعالیت فرهنگی را پیشانی فعالیت‌های خود قرار داده از شورای فرهنگی دانشگاه‌ها حذف می‌کنند و آن گاه از جهاد انتظار معجزه هم دارند!

منتظری یادآور شد: جهاد دانشگاهی هر سرمایه ای از جمله دستاوردهای علمی و پژوهشی را از جوهره فرهنگی خود دارد و به تعبیر زیبا و رسای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهاد دانشگاهی در اصل یک دستگاه معنوی، فرهنگی و اخلاقی است.

ترویج اندیشه های امام نیازمند نگاه جامع الاطراف است

دبیر علمی کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) گفت: در ترویج اندیشه‌های حضرت امام(ره) باید نگاه جامع‌الاطراف داشت؛ چرا که نگاه گزینشی و سلیقه‌ای به این اندیشه‌ها باعث می‌شود تا با نتایج متفاوت، مشکلات و تناقضات مواجه شویم.

منتظری افزود: در اندیشه امام برای مثال اسلام بدون روحانیت معنی ندارد، ولی متاسفانه جریانات مسمومی در کشور هدایت شده یا از سر غفلت یا بی‌توجهی، اسلام بدون روحانیت را ترویج می کند.

دبیر علمی کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) گفت: در اندیشه و راه امام حوزه و دانشگاه دو بال انقلاب هستند که هرگاه در کنار هم باشند کشور در جهت سعادت حرکت می‌کند و اگر از هم فاصله بگیرند کشور دچار آسیب خواهد شد و اتفاقاً در مقطع کنونی نیز راه برون‌رفت از برخی مشکلات در کشور پافشاری بر همگرایی حوزه و دانشگاه است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به بحث محکمات و متشابهات در اندیشه‌های امام (ره) گفت: اگر می‌خواهید به محکمات اندیشه امام توجه کنید رجوع کنید به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که در خردادماه امسال در حرم مطهر امام خمینی ایراد فرمودند. بخشی دیگر از این محکمات را ایشان در سفر اخیر به قم بیان کردند.

کتاب مقالات کنگره به زودی چاپ و منتشر می شود

در ادامه این مراسم رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم نیز ضمن تشکر از حامیان این کنگره و دست‌اندرکاران اجرایی آن گفت: همه مراحل برگزاری این کنگره با نظم و ترتیب پیش رفته و امیدواریم هر چه سریع‌تر کتاب اصلی مقالات چاپ شده و در اختیار محققان و جامعه علمی کشور قرار گیرد.



ایرج فیضی افزود: رایزنی‌هایی با اداره کل ارشاد استان البرز انجام شده تا تک‌تک مقالات این کنگره به صورت سلسله‌های نشست علمی_تخصصی توسط نویسندگان آن‌ها ارائه شوند.

در ادامه این مراسم احمدرضا فیروزی دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: مقدمات برگزاری این کنگره در سال 1387 پایه‌ریزی شد و در نهایت در بهار و تابستان 1388 پس از برگزاری پنج جلسه کمیته علمی، فراخوان کنگره از مهرماه 88 در کل کشور آغاز شد و در فرصت مقرر بیش از 200 چکیده مقاله دریافت شد و پس از ارزیابی چکیده‌ها، 180 چکیده با پذیرش کارگروه داوری برای تدوین و ارسال اصل مقالات مواجه شد.



وی افزود: در مرحله دریافت اصل مقالات، 165 مقاله دریافت شد و از این تعداد 84 مقاله پذیرش نهایی شد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم خاطرنشان کرد: اصل مقالات پذیرش شده پس از انجام ویرایش‌های تخصصی در سه جلد و یک هزار و 700 صفحه آماده چاپ شده است.

همچنین حجت الاسلام محمدعلی خسروی، معاون پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی نیز در این مراسم با تأکید بر این‌که اندیشه‌های حضرت امام خمینی کهنه‌شدنی نیستند گفت: امروزه لزوم ترویح و استفاده از این اندیشه‌ها بیشتر احساس می شود و بدون شک هر زمان که ما از این اندیشه‌ها دور شده‌ایم با مشکلات زیادی مواجه گشته‌ایم.



وی تاکید کرد: تشکیل حکومت اسلامی در ایران بر اساس نظریه امام (ره) بوده و ادامه آن نیز باید بر همان مبنا باشد.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امام در همه ابعاد اندیشه‌های خود بی‌نظیر بود و شناخت این اندیشه‌ها برای نسل امروز ضروری است و باید زمینه‌های لازم برای شناخت آن را فراهم کرد.

امام معتقد بود بدون حکومت اسلام قابل پیاده شدن نیست

معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی خاطرنشان کرد: امام معتقد بودند اگر حکومت نباشد اسلام قابل پیاده شدن نیست و بر همین مبنا در فقه و احکام نوآوری‌هایی داشتند. اسلامی که امام مدنظر داشتند می‌توانست و می‌تواند یک کشور پیشرفته را در دنیای امروز پیش ببرد و نباید در مورد اسلام تصورات سطحی داشت.



خسروی در پایان گفت: همه باید شاخصه‌های اصلی امام یعنی خودسازی، تزکیه نفس و تقوی را سرلوحه خود قرار دهیم و باید این شاخصه‌ها فراگیر شوند.



در پایان این مراسم حجت‌الاسلام حبیبی، مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: برگزاری چنین کنگره‌هایی باید با هدف استخراج نظریه از اندیشه‌های حضرت امام (ره) باشد.



وی افزود: استخراج نظریه از اندیشه‌های حضرت امام(ره) ضروری است چرا که ما در همه بخش‌ها به ویژه علوم انسانی با مشکل نظریه‌پردازی مواجه هستیم.

گفتنی است در پایان این مراسم که در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار شد، از صاحبان مقالات برتر این کنگره تجلیل به عمل آمد.



در پایان از 28 نفر از صاحبان و عناوین مقالات برتر کنگره تقدیر شد.