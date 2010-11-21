نیروی دریایی ارتش حضور فعالی در آبهای جهان خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم در مراسم تجلیل از پرسنل نهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به خلیج عدن ضمن خیرمقدم به اعضای این ناوگروه اعزامی به خلیج عدن، بیان داشت: در آینده ناوگروههای دیگری و همچنین ناوشکن جماران به آبهای کشورهای دوست و مناطق دوردست آبی جهان اعزام می شوند.

بی غم اظهارداشت: تا زمانی که پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی در خلیج عدن وجود دارد ما باید به ماموریتهای خود در خلیج عدن ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است، اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نیروی راهبردی باید حضوری مستمر و گسترده را در منطقه و به خصوص در اقیانوس هند داشته باشد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امروز اگر در خلیج عدن حضور داریم باید در آینده این حضور خود را گسترش داده و در دیگر آبهای جهان هم حضور پیدا کنیم.

امیر دریادار خادم بیغم با اشاره به پیشرفتهای نیروی دریایی ارتش، عنوان کرد: امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شیوه های پیشرفته روز دنیا به پرسنل خود آموزش می دهد و دریانوردان ایرانی چیزی از دریانوردان پیشرفته دنیا کم ندارند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پیشرفت ناوگروههای مختلف اعزامی به خلیج عدن، تصریح کرد: اعضای ناوگروههای اعزامی به خلیج عدن در زمینه های مختلف همانند تعمیرات ناوشکن به پیشرفتهای خوبی دست یافته اند و اعتماد به نفس و تجربیات پرسنل این ناوگروهها در جریان سفرهای مختلف به خلیج عدن افزایش پیدا کرده است.

امیر دریادار خادم بیغم در خصوص نگاه کشورهای منطقه نسبت به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در تماسها و ارتباطاتی که با فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای مختلف منطقه از جمله عمان، قطر و بحرین داشته ام تمامی این کشورها نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نیروی دریایی بزرگ و مقتدر می شناسند.