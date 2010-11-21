4200 جلد کتاب در مدارس بجنورد توزیع شد

محمد الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: 80 نمایشگاه کتاب در مدارس شهرستان بجنورد در هفته کتاب افتتاح شده که مورد استقبال و استفاده بسیاری از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی قرار گرفته است.

وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به ترتیب 50 هزار و 84، 97هزار و 698، 65هزار و 485 جلد کتاب اعلام کرد.

الهی راد همچنین از توزیع دوهزار و 205 جلد کتاب در مدارس ابتدایی، هزار و 500 جلد کتاب در مدارس راهنمایی و 500 جلد کتاب در مدارس متوسطه برای کامل نمودن کتابخانه های مدارس شهرستان خبر داد و بیان داشت: سرانه کتاب به ازای هر دانش آموز شش جلد می باشد که استان ما در حد استاندارد است.

وی افزود: سرانه کتاب خراسان شمالی در مقطع متوسطه بیش از شش جلد در مقطع راهنمایی هشت جلد و در ابتدایی سه جلد است.

در خراسان شمالی 170 هزار دانش آموز تحصیل می کنند.