مهدی هاشمی مسئول روابط عمومی کنگره دوبیتی های غدیر با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی نوای نی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی اقدام برگزاری کنگره دوبیتی های غدیر کرده است که مراسم اختتامیه این کنگره دوشنبه 1 آذر با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام صدا وسیما برگزار می‌شود.

وی گفت: سخنرانان این مراسم آقایان خاموشی، قالیباف و موسوی مقدم خواهند بود و آغاز برنامه از ساعت 18 تا 15/18 با نورافشانی خواهد بود. سپس مراسم اختتامیه از ساعت 30/18 به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد و بسیاری از مسئولان صدا و سیما و تعدادی ازمقامات دولتی در این همایش ادبی حضور خواهند یافت.

هاشمی گفت: پرده خوانی غدیر توسط مرشد میرزا علی و اهدای جوایزی چون خودروی سواری، دو سفر حج و تعدادی سفر به عتبات عالیات قسمتی از برنامه های پیش بینی شده برای مراسم اختتامیه کنگره دوبیتی های غدیر هستند. در این مراسم از همه شرکت کنندگان در کنگره حتی افرادی که ضعیف ترین دوبیتی ها را به دبیرخانه ارسال کرده اند، دعوت کرده ایم و تعدادی ربع سکه نیز به قید قرعه به حاضران در برنامه اعطا خواهیم کرد.

موسسه نوای نی، برای اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه ویژه ولایت در حکومت اسلامی و به منظور بزرگداشت عید غدیر خم، اقدام به برگزاری این گردهمایی ادبی کرده است.

