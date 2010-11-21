  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

"خیابان بیست و چهارم" از اول دی‌ماه اکران می‌شود

"خیابان بیست و چهارم" از اول دی‌ماه اکران می‌شود

فیلم سینمایی "خیابان بیست و چهارم" به کارگردانی سعید اسدی از اول دی‌ماه به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از ابتدای زمستان در گروه سینمایی قدس به روی پرده می‌رود و پخش آنونس به زودی در سینماهای تهران آغاز می‌شود. شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور و نیکی کریمی و حدیثه السادات مدنی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "خیابان بیست و چهارم" داستان مرد جوانی است که به ظاهر عاشق خانواده است اما خانواده‌ای با نظام و قواعد ساخته شده خودش، او زندگی را برای نظم می‌خواهد. این بینش و تعارض او با نظام‌های عادی زندگی، اتفاقاتی را بین او و همسر و فرزندش پیش می‌آورد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید اسدی، سرمایه‌گذار و مجری طرح: مؤسسه رسانه‌ای روزنه ارتباط، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، مدیر تولید: غلامرضا گمرکی، مشاور تولید: یوسف صمدزاده، صدابردار: حسن زاهدی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف.

سعید اسدی فیلم‌های سینمایی "عشق گمشده"، "آواز قو"، "تلافی" و"سیب سرخ حوا" را در کارنامه دارد.

کد خبر 1195420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها