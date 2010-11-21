به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از ابتدای زمستان در گروه سینمایی قدس به روی پرده می‌رود و پخش آنونس به زودی در سینماهای تهران آغاز می‌شود. شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور و نیکی کریمی و حدیثه السادات مدنی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "خیابان بیست و چهارم" داستان مرد جوانی است که به ظاهر عاشق خانواده است اما خانواده‌ای با نظام و قواعد ساخته شده خودش، او زندگی را برای نظم می‌خواهد. این بینش و تعارض او با نظام‌های عادی زندگی، اتفاقاتی را بین او و همسر و فرزندش پیش می‌آورد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید اسدی، سرمایه‌گذار و مجری طرح: مؤسسه رسانه‌ای روزنه ارتباط، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، مدیر تولید: غلامرضا گمرکی، مشاور تولید: یوسف صمدزاده، صدابردار: حسن زاهدی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف.

سعید اسدی فیلم‌های سینمایی "عشق گمشده"، "آواز قو"، "تلافی" و"سیب سرخ حوا" را در کارنامه دارد.