"نشر و انقلابی در راه" به کتابفروشیها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 27 جستار در 4 بخش در زمینههای نشر و کتاب، دانشنامهنگاری و ویرایش است و در آن علاوه بر جنبههای نظری و تحلیلی به جنبههای عملی و مانعها و مشکلات سر راه این حوزه نیز توجه شده است.
در "نشر و انقلابی در راه" جنبههای گوناگون نشر در حال تحول مورد بحث قرار گرفته است؛ نشر کتاب در عصر اطلاعات و ارتباطات، نشر الکترونیک و تحولات ناشی از آن، آینده کتاب و نشر در جهان شبکهای، پدیدههای نوظهور در عرصه نشر مانند "خودناشری" و آینده آن و همچین نشر محلی و تاثیر آن بر نشر ملی از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
در این کتاب میخوانیم: ناشران، چه از نظر مادی و چه از حیث معنوی، طبعاً جایگاههای یکسانی ندارند. ناشران جهان تولید کننده، صنعت و اقتصاد حرفه خود را پابهپای تحولات فناورانه دگرگون میکنند و در رقابتهای بیامان تواناترین آنها دوام میآورند.
ناشران جهان مصرف کننده که نقشی یا نقش مهمی در این تحولات ندارند مدام در معرض پیامدهای ناخواستهای هستند که محصولات جدید فناورانه در بازار تولید و مصرف تغییر بهبار میآورد.
کتاب و نشردر حال تحول، نشر از نگاهها و در تجربههای دیگر، دانشنامهنگاری و دانشنامههای فارسی و ویرایش دستخوش دگرگونی عناوین بخشهای کتاب "نشر و انقلابی در راه" هستند.
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