منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال مقابل شاهین بوشهر در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور گفت: بازی در جام حذفی بسیار دشوار است به ویژه در شرایط فعلی که مسابقات بصورت تک بازی برگزار می‌شود. بازیکنان استقلال در مصاف با شاهین متاثر از این موضوع، فشار زیادی را متحمل شدند.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در ادامه با انتقاد دوباره از افرادی که به زعم او طی هفته گذشته با جوسازی به دنبال مشکل تراشی برای استقلال بوده‌اند، افزود: در هفته گذشته پس از دیدار مقابل شاهین فشار و استرس زیادی روی تیم وارد آمده بود. به دنبال اتفاقاتی که در آن بازی رقم خورد، برخی افرادی که دنبال حاشیه سازی و تسویه حساب شخصی هستند، جوی را درست کردند که استقلال از داوری نفع برده و ... .

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: برای بازی با شاهین در جام حذفی به اندازه کافی روی تیم فشار بود که باید این جو را نیز بازیکنان تحمل می کردند. تیم ما دیروز متاثر از این شرایط، مجتبی جباری را نیز در اختیار نداشت و فرهاد مجیدی نیز با مصدومیت به میدان رفت.

پورحیدری این چنین مشکلات تیم استقلال را برشمرد و با بیان اینکه آبی پوشان شروع خوبی مقابل شاهین نداشتند و رفته رفته ابتکارعمل را در دست گرفتند، ادامه داد: تیم ما در نیمه دوم به ویژه دو وقت اضافه خوب بازی کرد و توانست با یک گل به پیروزی برسد.

" قبول دارید که تیم استقلال در هفته‌های گذشته زیبا بازی نمی کند و فقط نتیجه می گیرد؟"، مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: بله! من هم قبول دارم که تیم استقلال زیبا نمی کند. آنهم از این بابت است که تیم ما هنوز کامل نیست. ما نفرات خوبی در اختیار داریم اما همچنان کمبودهایی را احساس می کنیم که باید این کمبودها را در فصل نقل و انتقالات برطرف کنیم.

وی از اهمیت حضور تیم استقلال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و گفت: اینکه تیم ما در روزهایی هم که خوب و زیبا بازی نمی کند اما برنده می شود، نشان دهنده بزرگی تیم استقلال است و توانایی بازیکنان این تیم که در روزهای افت تیم نیز می توانند مطابق انتظار نتیجه بگیرند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: در فهرست تیم استقلال حداقل 2 جای خالی وجود دارد که در فصل نقل و انتقالات با نظر کادر فنی و آقای مظلومی نقاط ضعف تیم با جذب بازیکنان جدید رفع خواهد شد. آقای مظلومی باید نیازهای تیم را با ما در میان بگذارند، تا مطابق آنها اقدام به جذب بازیکن شود.

تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل شاهین بوشهر جواز حضور در جمع هشت تیم برتر مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را بدست آورد.