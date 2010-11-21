آغاز دوره جدید دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار از دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام شدگان اردیبهشت سال 89 نیز با درج شماره ملی و رمز عبور می‌توانند به این سامانه وارد شده و اطلاعات خود را اصلاح و یا تکمیل کنند. ثبت نام شدگان سال 87 هم با درج شماره ملی و کد رهگیری می‌توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات اقتصادی خانوار خود را اصلاح و یا تکمیل کنند.

در صورتی که سرپرست خانوار، کد رهگیری یا رمز عبور خود را فراموش کرده باشد باید از پانزدهم آذرماه امسال به بعد به سامانه مراجعه کند، ضمن اینکه نحوه ورود این افراد در فرصتی دیگر اعلام خواهد شد.

خانوارهایی که تاکنون ثبت نام نکرده‌اند با ورود به سامانه می‌توانند کلیدی که برای این امر طراحی شده را فعال کنند و رمز عبور برای خود تعریف و سپس اطلاعات اقتصادی خانوار خود را وارد کنند.

عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در پایان هرهفته (در فرآیند 45 روزه یادشده) فایل مرکز آمار نهایی می‌شود و اطلاعات آن در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد، گفته است: سامانه مرکز آمار ایران هم برای تصحیح اطلاعات خانوار(از نظر ازدواج، طلاق، تولد و مرگ) و همچنین ورود اطلاعات جدید خانوار طراحی شده است.

وی تاکید کرده است: خانوارهای جدیدی که براثر ازدواج تشکیل می‌شوند حتما باید پیش از ورود اطلاعات جدید، اطلاعات قبلی خود که در خانوار پدری ثبت شده است را حذف کنند. پسر و دختر جدیدی که ازدواج کرده‌اند باید هر دو در خانوارهای قبلی خود این مهم را اصلاح کنند.

همچنین در سایت www.amar.org . ir راهنمای تکمیل پرسشنامه طراحی شده است و خانوارهایی که در پر کردن پرسشنامه مشکل دارند می‌توانند از طریق این وبگاه ، نحوه ورود اطلاعات را فرا بگیرند. این وبگاه هم اکنون فعال است.

در همین حال، بهتر است خانوارها حتما شماره تلفن همراه خود را در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار وارد کنند تا از این طریق در صورت بروز هرگونه مشکلی این مرکز از طریق پیام کوتاه، خانوارها را مطلع کند.