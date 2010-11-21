جزئیات آخرین تغییرات آزمون ارتقای دستیاران پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه محاسبات نمرات ارتقای سالیانه دستیاران دوره های تخصصی بالینی پزشکی اصلاح شد و بر اساس آن مجموع نمرات ارتقای هر سال 300 است که هر دستیار باید حدنصاب لازم را کسب کند و در غیراین صورت به سال بالاتر ارتقا پیدا نمی کند.

50 درصد کل نمره (150 نمره) به ارزیابی درون بخشی اختصاص داشته و دارای اجزای مختلفی است در این بخش 30 درصد نمره به رفتار حرفه ای اختصاص دارد و دستیار باید حداقل 70 نمره از بخش رفتار حرفه ای خود را بر اساس ابزار استاندارد شده توسط واحد کیفیت ارتقای دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بدست آورد.

رفتار حرفه ای شامل وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری، شرافت و درستکاری، نوع دوستی، احترام به دیگران، عدالت و تعالی شغلی و سایر موازین و شئون معتبر اخلاقی و حرفه ای مستمر است که توسط کمیته ای متشکل از مدیر گروه، استاد مستقیم و معاون آموزشی مرکز ارزیابی می شود.

120 نمره باقیمانده در این بخش با روش های مختلفی از جمله روش OSCE و یا یک روش نوین ارزشیابی بدست می آید. البته بخشی از این نمرات به تشخیص گروه آموزشی می تواند به Log Book اختصاص یابد.

بخش دیگری از نمره ارتقای دستیاران به آزمون کتبی اختصاص دارد که 50 درصد کل نمره را تشکیل می دهد در این بخش آزمون کتبی دوره ای در طول سال 60 نمره دارد و آزمون کتبی سالیانه (در تاریخ یکسان برای همه دانشگاهها) 90 نمره دارد.

نحوه محاسبه حداقل نمره کتبی، کف نمره کتبی مجاز، حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کل و حداقل نمره کل مجاز در جداول مربوطه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.

شرط شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره 105 در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است و به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20 درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه خواهند بود.