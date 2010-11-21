به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در تاریخ 10 آذرماه با حضور جمعی از هنرمندان و ورزشکاران برگزار میشود و از هنرمندانی چون اکبر عبدی، رضا بابک، سیروس گرجستانی، گوهر خیراندیش، محمد ورشوچی، سعدی افشار، محمد صالحعلاء، فرهاد آئیش، بیژن بیرنگ، مرتضی عقیلی، ماهایا پطروسیان، داریوش کاردان و ... تجلیل و قدردانی به عمل میآید.
در جلسه نشست مطبوعاتی اولین جشنواره فیلمهای سینمایی و تلویزیونی کمدی ایران با حضور لاله اسکندری، امیررضا خادم، شهرام شکیبا و سهیل سلیمانی اهداف و برنامههای روز مراسم تشریح میشود.
این نشست اول آذرماه ساعت 11 در موسسه نسل آفتاب به نشانی میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، روبهروی بیمارستان ساسان، پلاک 108، طبقه 7 برگزار میشود.
