مغزی در گفتگو با مهر:

تولید مجموعه محرم شبکه قرآن به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاد

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن اعلام کرد تولید مجموعه "گمشده" که قرار بود برای ماه محرم امسال تولید شود به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاد.

نصیر مغزی، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن درباره تولید مجموعه "گمشده" که قرار بود ماه محرم امسال از این شبکه پخش شود به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این مجموعه را جلال الدین دری برای ایام محرم کلید بزند، اما به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاد. البته پیش تولید شروع شده، اما با توجه به تاخیری که در تولید خواهیم داشت برای ایام محرم سال آینده پخش می‌شود.

وی در ادامه افزود: برای ماه محرم سریال "حدیث یاران" که قبلاً پخش شده را کوتاه‌تر می‌کنیم و از شبکه قرآن مجدد روی آنتن می‌رود. همچنین مجموعه "قهوه خانه بهشت" هم به زودی از این شبکه پخش می‌شود.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن درباره اینکه آیا برای نوروز قصد دارید مجموعه‌ای تولید کنید، توضیح داد: برای نوروز 90 هم طرح‌های مختلفی به دفترمان رسیده و مشغول رسیدگی هستیم تا بینیم کدام یک از طرح‌ها برای تولید مناسب است.

مغزی درباره اینکه آیا بعد از منصوب شدن محمد باقر پیشنمازی به عنوان مدیر جدید شبکه قرآن تغییری در گروه فیلم و سریال رخ داده یا نه؟ توضیح داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار شده سریال‌سازی در این شبکه تقویت شود و ما برای مناسبت‌های مختلف مجموعه‌های مناسبی را برای پخش تهیه کنیم.

