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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

هفته فرهنگی تبریز" در راستای احیای جایگاه تبریز است

هفته فرهنگی تبریز" در راستای احیای جایگاه تبریز است

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی تبریز هدف از برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران را فرصتی برای احیای جایگاه تاریخی تبریز دانست.

حبیب شیری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: البته در طول تاریخ ایران، تبریز مطرح بوده و در این هفته نیز قرار است اقدامات راست قامتان این شهر را که در گذشته برای این شهر کهن خدمت ها کرده اند را به مردم بهتر بسشناسانیم.

وی تاکید کرد: تمامی این برنامه ها اجرا می شود برای این اصل که جایگاه تاریخی تبریز را احیا کرده و از سوی دیگر دستاوردهای جدیدی را که در سال های اخیر به آنها دست یافته ایم را به گوش مردم ایران و جهان برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: ما باید با این قبیل اقدامات خود را با گذشتگان مقایسه کنیم و خود را به چالش بکشانیم که گذشتگان چه خدماتی به تبریز کرده اند و ما چه خدمت هایی کرده ایم، اگر چه که اقدامات گذشتگان در حق تبریز بیش از اقدامات ما بوده است.

به گفته شیری آذر، در گذشته تبریز نیز بزرگان شریفی بودند که کارهای بزرگی برای این شهر کهن انجام داده اند و ما نیز باید همچون گذشتگان خود باشیم تا در تاریخ عملکرد روشنی از خود به یادگار بگذاریم.

عضو شورای اسلامی تبریز گفت: در تبریز اماکن تاریخی مثل ارک، مسجد کبود، مقبره الشعرا و جاهای بسیار دیدنی وجود دارد که نیازمند معرفی به ایرانیان و جهانیان است.

وی برگزاری این قبیل هفته ها را موجب تحکیم روابط و مناسبات فرهنگی و اجتماعی میان شهرها عنوان کرد.

کد مطلب 1195466

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