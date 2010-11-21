حبیبی: نباید ژاپن را دست کم بگیریم

علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: با پایان یافتن دور مقدماتی رقابتهای هندبال بازیهای آسیایی تیم ژاپن حریف ما در بازی نیمه نهایی شد. ژاپن تیم خوبی است و مانند تمام تیم های آسیای شرقی تیم سرعتی است.

وی افزود: ما روز گذشته همراه با تمام تیم و کادر فنی بازی دو تیم عربستان و ژاپن را که هر دو راهی مرحله نیمه نهایی شده اند را دیدیم تا بتوانیم از شیوه بازی آنها مطلع شویم. دیروز عربستان هر چند به ژاپن باخت اما با خوش شانسی و به دلیل نتیجه بازی قطر و چین راهی مرحله نیمه نهایی شد در حالی که بازی ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت.

مربی تیم ملی هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: ما بعد از دیدن این بازی و بررسی شرایط تیم ژاپن اولین تمرین خود را با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود تکنیک های بازی برای مسابقه با این تیم صبح امروز در گوانگجو برگزار کردیم.

وی ادامه داد: ما عصر امروز و فردا عصر هم دو جلسه تمرین برگزار می کنیم و امیدواریم بچه ها بتوانند با ارائه تاکتیک های مناسب در بازی مقابل این تیم آسیای شرقی پیروز شوند. خوشبختانه بین مسابقه ما تا مرحله نیمه نهایی 3 روز فاصله افتاد و این مسئله برای استراحت و بالابردن قوای بچه ها موثر بود.

حبیبی تصریح کرد: تیم ژاپن قویتر ازکره جنوبی نیست اما ما این تیم را دست کم نمی گیریم. با تمام توان برای بردن ژاپن به میدان می رویم. تیم ما انگیزه بالایی برای پیروزی دارد و رسیدن به فینال این بازیها دارد.

وی با بیان اینکه اگر به فینال برویم کار بزرگی انجام داده ایم گفت: عربستان تیم ضعیفی است و به طور حتم کره راهی فینال می شود. امیدواریم بتوانیم از مسابقه نیمه نهایی پیروز بیرون بیاییم. ترس بچه های ما از تیم کره ریخته است و امیدواریم در این صورت شاهد یک بازی تماشایی از ایران و کره در فینال این بازیها باشیم.

تیم ملی هندبال ایران فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم ژاپن می رود. برنده این مسابقه مدال نقره خود را در این رقابتها مسجل خواهد کرد. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.